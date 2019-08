Ford Lobo Limited Platinum, bella y poderosa

Desde hace más de setenta años, Ford comenzó a construir la historia de sus pick up y que, a lo largo de generaciones y generaciones, se han convertido en las camionetas referentes del segmento no sólo para el trabajo pesado, sino también como vehículos de recreación, capaces de llevarnos a disfrutar cualquier tipo de aventura, todo con el beneficio de que no sacrifican equipamiento y comodidad para sus ocupantes.

La prueba más fiel de ello es sin duda alguna la versión Limited Platinum que tuvimos la oportunidad de poner a prueba en Autos OEM, cuyo refinamiento en el interior es realmente sobresaliente desde que abrimos la puerta del conductor para acomodarnos en los enormes asientos, con calefacción y ventilación que además te abrazan con comodidad, sino por la piel presente en todo el habitáculo y los acabados de primera clase que de inmediato te hacen sentir que está a bordo de un vehículo premium.

Sistema de doble escape con punta cromada / JAC

Desde el asiento del conductor la posición de manejo es muy alta, incluso con el asiento colocado en su posición más baja, lo que ofrece una extraordinaria vista a través del parabrisas. El tablero destaca por la pantalla táctil a color de ocho pulgadas con el sistema SYNC 3 y que, entre otras muchas funciones, ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto y una calidad de sonido excepcional proveniente del equipo de audio firmado por B&O Play con 10 bocinas.

Pantalla táctil de 8 pulgadas com SYNC 3 con Apple CarPlay y Android Auto / JAC

La Lobo Platinum Limited está preparado para lidiar con sus enormes dimensiones, pues cuenta con un sistema de asistencias de estacionamiento con sensores en los cuatro lados de la carrocería, cámara de 360°, freno automático de emergencia, etcétera, lo que denota que Ford no dejó pasar ningún detalle de funcionalidad con este vehículo.

La calidad de marcha es muy suave, pues el esquema de suspensión, además de absorber cualquier irregularidad presente en el asfalto, mantiene en buen equilibrio en las más de dos toneladas y media de peso de esta camioneta. La agilidad es realmente sorprendente para una camioneta de casi seis metros de largo, dos de ancho y 1.96 de alto, esto debido a que bajo el cofre, esconde un poderoso propulsor Ecoboost V6 3.5 litros biturbo que genera 450 caballos de fuerza y 510 libras-pie de torque a las cuatro ruedas, pasando por una transmisión automática de 10 velocidades y que, de acuerdo con la ficha técnica, ofrece un consumo de combustible combinado de 9.1 km/l.

Asientos traseros con calefacción y tapizados en piel / JAC

Gracias a su robusto chasis y a una carrocería muy resistente, esta pick up puede cargar más de 970 kilogramos en la batea y arrastrar casi cinco toneladas de peso. Otra de sus grandes virtudes es que cuenta con un sistema de tracción 4X4 que incluye caja reductora y bloqueo de diferencial, lo que la convierte en una verdadera máquina para enfrentar cualquier superficie.

Por un precio que inicia en 982 mil 100 pesos tendremos acceso a una pick up que lo tiene todo. Sin duda alguna una que es poderosa, versátil y con un nivel de equipamiento y comodidad superior que la coloca en otra liga.

Rines de aluminio pulido de 22 pulgadas y llantas 275/55 / JAC

FICHA TÉCNICA

Motor 3.5L EcoBoost ( Twin-Turbo)

Potencia 450 Hp

Torque 510 Lb-Pie

Transmisión Automática 10 vel.

PRECIO $982,100

DESTACADOS

MODOS DE MANEJO : (Normal, Nieve/ Mojado, Carga/Arrastre, Eco y Deportivo).

: (Normal, Nieve/ Mojado, Carga/Arrastre, Eco y Deportivo). 971 kg Capacidad de carga

4,853 kg Capacidad de Arrastre