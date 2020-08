Ford Raptor la reina del todoterreno

Definitivamente no encontramos otra palabra que defina mejor a esta camioneta que impresionante, no sólo porque sus gigantescas dimensiones intimidan (5.89 metros de largo, 2.12 de ancho y 1.95 de alto) o por su diseño agresivo, en el que destacan la enorme parrilla frontal, las salpicaderas ensanchadas o los rines de aluminio de 17 pulgadas montados en neumáticos offroad; no definitivamente no sólo es por eso.

Lo decimos porque bajo toda esa piel se esconde un vehículo capaz de enfrentar cualquier obstáculo que se cruce en su camino, tal y como lo hacen los modelos que compiten en la Baja 1000, de donde fue inspirada, una demencial prueba de resistencia de mil millas (1,750 kilómetros) tanto para el conductor como para la máquina, sobre las superficies más agrestes de Baja California, en nuestro territorio.

Escape doble y appliqué en compuerta posterior / JAC

Desde el asiento del conductor la sensación de poder es absoluta, no sólo por la altura a la que te encuentras al mando de esta F-150 Lobo con esteroides, donde puedes ver todo desde lo alto, sino por la sorprendente agilidad que esta camioneta de más de 2,200 kilogramos de peso ofrece, como si se tratara de un vehículo mucho más pequeño-

Los responsables de esto son, en primer lugar, el motor V6 de 3.5 litros biturbo, con tecnología EcoBoost, que genera 450 caballos de fuerza y el generoso torque de 510 libras-pie. En segundo lugar se encuentra la transmisión automática de 10 velocidades, la cual es capaz de digerir todo ese torrente de torque y enviarlo a las cuatro ruedas por medio de un sistema de tracción Four Wheel Drive con caja de transferencia de torque.

Asientos en piel tipo capitán con ajuste eléctrico / JAC

Esto significa que este matrimonio mecánico es capaz de adaptarse a las condiciones de demanda de empuje atendiendo a las necesidades de tracción, desde una terracería ligera, hasta superficies donde cualquier otro vehículo estaría preocupado de sólo pensar en atreverse a enfrentarlas, las cuales se manipulan desde un control y por medio de seis modos de manejo: Normal, Sport, Clima, Lodo, Roca y Carrera en el desierto.

Es una pick up que en caminos asfaltados es muy cómoda, pero que cuando lo abandona se siente en su hábitat natural. Y es que la altura de su carrocería, así como sus extraordinarios ángulos de entrada, ventral y salida, le confieren habilidades tan peculiares que te animan a seguir adelante.

Volante deportivo forrado en piel con calefacción y SYNC 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas y palanca de transmisión /JAC

El encargado de absorber todas y cada una de las irregularidades, piedras y cualquier otro objeto que se interponga, es un robusto esquema de suspensión, el cual incluye un juego de amortiguadores Fox Racing Shox de alto desempeño, únicos para la Raptor. Una camioneta de estas características no sólo debe de ser capaz de surcar cualquier escenario, sino que, además, debe ser precisa en maniobras finas, así que para ello, cuenta con un sistema de frenos dotado con tremendos discos ventilados en las cuatro ruedas, el cual responde de inmediato al toque del pedal.

Es un vehículo todoterreno el cual está dispuesto a ensuciarse hasta el techo, pero también es uno que ofrece mucho confort, tecnología y seguridad, y en ese sentido, en el habitáculo encontramos asientos forrados en piel, con ajuste eléctrico y calefacción, mientras que en el tablero se encuentra una pantalla táctil a color de 8 pulgadas del sistema de infoentretenimiento con SYNC 3, Apple CarPlay y Android Auto, entre muchos otros aditamentos.

Ficha Técnica

Motor V6 EcoBoost de 3.5L

Potencia 450 Hp

Torque 510 Lb-pie

Transmisión Automática 10 vel.

PRECIO DESDE $1,512,700