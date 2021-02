El piloto Pierre Gasly da positivo a Covid-19

El francés Pierre Gasly se convirtió este domingo en el sexto piloto de la parrilla de la Fórmula 1 en dar positivo a Covid-19, aunque insistió: "Me siento bien".

El piloto de la escudería AlphaTauri, de 24 años, anunció que se encontraba aislado en su domicilio.

"Quería informales que he dado positivo a Covid-19. Se lo he dicho a todos aquellos con los que he estado en contacto en los últimos días. Me siento bien y voy a continuar con mi plan de entrenamiento desde casa mientras dure mi aislamiento", escribió Gasly en un comunicado publicado a través de las redes sociales.

Gasly, que logró su primera victoria en la categoría reina del automovilismo en el último Gran Premio de Italia y acabó en décima posición en la clasificación de pilotos de la última temporada.

El francés se une a otros pilotos que han pasado por esta situación en los últimos meses como el británico Lewis Hamilton, el monegasco Charles Leclerc, el británico Lando Norris, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll.

