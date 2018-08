GMC Acadia y Terrain resalta su fortaleza

Lo que empezó como una marca de vehículos de trabajo, ha evolucionado a pasos agigantados; es el caso de GMC que ha diversificado su gama de productos a lo largo de su existencia y para este 2018, ha lanzado dos versiones especiales de sus SUV Acadia y Terrain.

Nada interfiere

Con un poco más de diez años en el mercado, GMC Acadia ha tenido pocos cambios en su estructura; sin embargo, su versión SLT ya tiene un sustituto más deportivo y sofisticado: Acadia All Terrain, el cual está diseñado para lograr un óptimo desempeño en superficies irregulares, gracias a su avanzado sistema de tracción Twin Clutch.

El SUV mediano es impulsado por un motor 3.6L V6, que genera 310 caballos de fuerza y 271 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

Fotos GMC

Tiene varios modos de manejos como Front Wheel Drive (FWD), que envía el control de tracción a la parte delantera, ideal para la ciudad; All Wheel Drive (AWD), con el que se maximiza la tracción y puede ser usada en condiciones de agua, nieve o hielo; Sport, con una respuesta más rápida; y All Terrain, especialmente diseñado para caminos no pavimentados, grava, arena o lodo.

La seguridad fue unos de los puntos que se fortaleció al incorporar la función de control de descenso de pendientes que aprovecha el sistema de frenos antibloqueo del vehículo para proporcionar una bajada suave y controlada en terrenos difíciles.

Oscuridad limitada

Insertado en la tendencia de ediciones relacionadas con la noche, GMC Terrain tiene una versión limitada a 100 unidades denominada Black Edition, que se distingue por su diseño atrevido y detalles únicos en su exterior, manteniendo los acentos fuertes, nítidos y esculpidos de su aspecto original.

De color exterior gris basalto metálico acentuado con acabados negros, su habitáculo ofrece la mayor comodidad para cinco pasajeros, los cuales podrán disfrutar de un sistema de infoentretenimiento con pantalla de ocho pulgadas a color y sistema de sonido Bose con siete bocinas y amplificador.

Fotos GMC

El vehículo mantiene su motor 2.0L turbo que desarrolla una potencia de 252 hp y 258 lb-pie de torque, aunados a una transmisión de nueve velocidades controlada electrónicamente que reduce el ruido y las vibraciones.

Asimismo, incluye el sistema Teen Driver, control de descenso para vigilar la velocidad en pendientes pronunciadas, seis bolsas de aire, cámara de reversa de visión trasera y el nuevo servicio de OnStar con tecnología 4G LTE para llevar Wi-Fi integrado al vehículo.

Precios

GMC Acadia All Terrain $826,800

GMC Terrain Black Edition $669,900

Destacados

Producción nacional: Las 100 unidades de Terrain Black Edition fueron hechas en el Complejo de San Luis Potosí

Acadia All Terrain estará disponible en ocho colores exteriores a partir del 20 de agosto

Ficha técnica GMC Acadia All Terrain

Motor 3.6L V6



Potencia 310 HP



Torque 271 Lb-ft



Transmisión automática de 6 velocidades

Ficha técnica GMC Terrain Black Edition