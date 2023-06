Verstappen empata las victorias de Ayrton Senna en F1: quién fue el legendario piloto

El polito de Formula 1, Max Verstappen venció en el Gran Premio de Canadá 2023 este domingo y se quedó con el primer lugar de la competencia.

Esta victoria representa la número 100 para Red Bull, y además, se convierte en el triunfo que empata la marca del piloto brasileño Ayrton Senna, así el neerlandes consiguió su victoria 41 dentro de la F1.

¿Quién es el piloto brasileño Ayrton Senna?

Ayrton Senna nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960, el piloto se convirtió en uno de los mejores de su época y hasta ahora es considerado un leyenda dentro del automovilismo, es considerado el más veloz dentro de las pistas por los fanáticos de la F1.

Según el portal El Mundo, las marcas que realizó durante la F1 a lo largo de su carrera entre 1984 a 1994 fueron:

3 Títulos mundiales

41 Victorias

65 Poles

80 Podios

19 Vueltas más rápidas

2 mil 982 vueltas como líder en los 161 grandes premios de Fórmula 1

Senna falleció el 1 de mayo de 1994 en Italia mientras competía en el Gran Premio de San Marino, abordo de un Williams-Renault FW16, el piloto abría alcanzado los 310 km por hora durante su última carrera.

De acuerdo con el diario El Clarín, Ayrton Senna perdió la vida en un accidente en la séptima vuelta del GP San Marino mientras lideraba la prueba, con tan sólo unas milésimas de segundos de ventaja sobre otro histórico piloto, Michael Schumacher.

¿Qué necesita ganar Verstappen para superar a Ayrton Senna?

Para que Max Verstappen rompa el récord de tricampeón de Ayrton Senna, debe ganar la siguiente el podio del Gran Premio de Austria, que se llevará a cabo el 2 de julio de 2023, así lograría su tercera victoria de forma consecutiva.

41 wins for @Max33Verstappen... equal to the great Ayrton Senna



100 wins for @redbullracing, and eight in-a-row in 2023



A truly momentous day for both team and driver#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/vjmWdWqP6m — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Por ahora, Verstappen también a superado otro récord de Senna, al conseguir 84 podios a sus 25 años; el brasileño consiguió 80 hasta el momento de su muerte a los 34 años.