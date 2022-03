GP de Arabia Saudita continúa como estaba previsto pese a ataques: F1

Los organizadores del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 "puede continuar como está previsto" pese a los ataques perpetrados este viernes en ese país, sobre todo en una instalación petrolera en Yedá, no lejos del circuito donde se disputa la carrera, aseguró un promotor del campeonato.

"Fórmula 1 está en contacto estrecho con las autoridades competentes a propósito de la situación actual. Las autoridades han confirmado que el evento puede continuar como está previsto y seguiremos en contacto estrecho con ellas y las escuderías, siguiendo de cerca la situación", precisó el organizador en un comunicado.

Te puede interesar: Registran explosión por misiles en petrolera de Arabia Saudita

Los rebeldes yemeníes hutiés reivindicaron el viernes una serie de ataques con drones y misiles en Arabia Saudita, que provocaron un enorme incendio en una instalación de la petrolera Aramco en la ciudad de Yedá.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022

"Efectuamos varios ataques con drones y misiles balísticos", incluyendo una "instalación de Aramco en Yedá (e) instalaciones vitales en Riad", afirmaron en un comunicado los rebeldes hutíes.

Automotriz Escudería Hass de Fórmula 1 termina contrato de piloto ruso, Nikita Mazepin

De acuerdo con los reportes locales, el ataque no provocó víctimas, pero la humareda fue visible desde el circuito, donde se celebraban los primeros entrenamientos libres de cara a la carrera del domingo.

El campeón mundial de Red Bull, Max Verstappen, dijo incluso que podía oler el incendio mientras conducía. "Siento olor a quemado... ¿es mi coche?" preguntó el holandés por la radio del equipo.

La segunda tanda de entrenamientos tuvo que retrasarse por 15 minutos.

Arabia Saudita lidera una coalición militar que lucha desde hace siete años contra este grupo rebelde y en apoyo del gobierno yemenita.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En varias ocasiones, los rebeldes hutíes han atacado instalaciones petroleras en un contexto en el que las potencias occidentales presionan a los países productores de petróleo para que aumenten la producción para contener los precios del crudo, que protagonizan una escalada desde la invasión lanzada por Rusia contra Ucrania hace un mes.