GP de China estaría fuera de la temporada por Coronavirus

El Gran Premio de Fórmula 1 de Shanghái corre el riesgo de no poder celebrarse a mediados del próximo abril después de que la ciudad anunciase la suspensión de todos los eventos deportivos debido a la epidemia del coronavirus que tiene en jaque a China.

En un comunicado, la Federación Deportiva de la capital económica del país señaló que suspenden «hasta el final de la epidemia» todos los eventos deportivos, actuaciones, foros, intercambios con el extranjero y otras actividades».

Statement issued on 3 February from the #Shanghai Sports Federation says as a part of preventative measures to "effectively prevent the spread of the outbreak, ALL sporting events & activities will be suspended until the outbreak has concluded." #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/383AGwu3tF — Peter Leung (@BaronVonClutch) February 5, 2020

Asimismo, la Oficina Municipal de Deportes dejará de organizar eventos deportivos mientras el brote de coronavirus sigue activo.

La decisión de las autoridades shanghaianas llega en un momento en el que la prensa especializada especula con la posible cancelación o el retraso del Gran Premio de Shanghái de Fórmula 1.

Según diversos medios, las autoridades de la Fórmula 1 se reunirán hoy mismo para decidir si el evento, previsto para el fin de semana del 17 al 19 de abril, sigue adelante o no.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ya anunció recientemente la suspensión de la carrera de Fórmula E prevista para el próximo 21 de marzo en la ciudad isleña de Sanya, en el sur del país.

En el comunicado publicado el pasado domingo, la organización explicó que tomó esa decisión «para garantizar la salud y la seguridad del personal que viaja, de los participantes del campeonato y de los espectadores, que siguen siendo de vital importancia».

La FIA afirmó que seguirá vigilando la situación y se mantendrá en comunicación con las autoridades chinas para estudiar una posible fecha en el futuro para la carrera «en caso de que la situación mejore».