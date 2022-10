“Checo” Pérez saldrá cuarto en GP México y Verstappen se lleva la pole position

Sergio “Checo” Pérez deberá remar contracorriente empujado por su afición. El tapatío saldrá desde el cuarto lugar en el Gran Premio México 2022, mientras que su compañero Max Verstappen se adueñó de la “pole position” y del trofeo emblemático, los cascos de los Hermanos Rodríguez.

Sergio Pérez lo intento, trató, pero no le alcanzó y se conformó con arrancar por detrás del vigente campeón, quien advirtió que no le regalaría nada al mexicano en la carrera. En segundo y tercer lugar iniciarán los dos Mercedes que sorprendieron con George Russell y Lewis Hamilton, brillaron en la tercera práctica y comprobaron su mejoría en esta clasificación.

La emoción que se ha vivido en la catedral del automovilismo mexicano durante el viernes y la mañana del sábado sin lugar a duda aumentó en la clasificación, donde una vez más el gran público mexicano no defraudó, en todo momento arropó a “Checo” Pérez, pero también se dejaron escuchar una que otra porra para Leclerc, Sainz, Alonso y Russell.

The moment @Max33Verstappen become our 11th different polesitter in the last 11 trips to Mexico!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/FpxQze9qJ9 — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

En la Q1, el mexicano hizo lo justo, no encontró la mejor vuelta y pasó el recorte situado en el séptimo puesto con neumáticos soft, mientras que Hamilton fue el mejor con un giro de 1:19.169 minutos para dar muestra que el dominio de Mercedes durante los Libres 3 no fue casualidad. 53 milésimas por detrás se colocó Max Verstappen. El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, avanzó tercero.

Los eliminados fueron Mick Schumacher, de Haas, así como los dos autos de Aston Martin de manejados por Sebastian Vettel y Lance Stroll, y los dos Williams, de Alexander Albon y Nicholas Latifi.

En la Q2 la adrenalina subió, la afición fue consciente que el panorama para el mexicano no era del todo claro. La tensión se presentó cuando a seis minutos del final de esta instancia “Checo” estaba eliminado en el lugar 12, sin embargo concretó un notable giro que lo colocó hasta el tercer lugar, tras una vuelta de calentamiento.

It's official: The Mariachi-style F1 Theme is a BOP 😍#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/31gUYoZNEg — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

Sergio Pérez se metió quinto a la Q3 con una vuelta de 1:18.615 minutos, 63 milésimas por detrás de Hamilton, quien mantenía el ritmo y dominio. Luego se colocaron Sainz, Russell y “Mad Max” en tanto que dijeron adiós Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Kevin Magnussen.

En la etapa de definición por la “pole”, “Checo” no quiso perder tiempo, rodó segundo en el orden y de inmediato se colocó primero con récord en primero y segundo sector. No obstante, Versttapen y Russell lo superaron para bajarlo al tercer sitio.

El bicampeón del mundo se llevó la pole position del#MexicoGP60 🇲🇽🏟️



👉🏻 https://t.co/w8ligS54k6



📸 @OSWALDOFIG12 pic.twitter.com/I208vu1vtF — Esto en Línea (@estoenlinea) October 29, 2022

Carlos Slim Domit con el premio especial para el ganador de la pole position. Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

Con menos de dos minutos, Pérez Mendoza cargó gomas nuevas, inició lento para calentar los neumáticos, pero no le fue suficiente su esfuerzo en busca de su mejor giro durante este día y se estancó con un tiempo de 1:18.128 minutos para comenzar el sueño de ganar por primera vez el México GP desde el cuarto puesto, en la segunda fila acompañado por el siete veces campeón de F1, Hamilton.

Verstappen, quien pasó desapercibido en las prácticas y en la Q1 y Q2 dio un golpe de autoridad al convertirse en el poleman de esta vigésima cita de la campaña 2022 con una vuelta de 1:17.775 minutos para dejar atrás a George Russell, quien paró el reloj en 1:18.079.

Así los dos Red Bull y los dos Mercedes comenzarán la batalla este domingo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Desde el quinto sitio comenzará Carlos Sainz, de Ferrari, a lado de Valtteri Bottas, de Alfa Romeo.

Por su lado Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) y Esteban Ocon (Alpine) redondearon los 10 primeros lugares de la parrilla de salida para este domingo.

