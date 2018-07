Hamilton aprovecha desliz de Vettel para ganar GP de Alemania

En el pasado GP de Gran Bretaña, el alemán Sebastian Vettel ganó y lo presumió, pero este domingo un grave falló permitió que el británico Lewis Hamilton tuviera revancha en el Gran Premio de Alemania al subir a lo más alto del podio.

Cuando todo suponía que Vettel festejaría con sus seguidores en esta fecha 11 de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, se dio la sorpresa en la vuelta 52, ya que el teutón se estampó y abandonó.

Win number 44 in car number 44 for @LewisHamilton! 👊#GermanGP 🇩🇪 @F1 pic.twitter.com/vMIV7KVOsP — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22 de julio de 2018

Esto abrió la oportunidad de oro a un Hamilton que arrancó décimo cuarto para concluir en primer sitio y de paso arrebatar el liderato de la Clasificación de Conductores.

El Circuito de Hockenheim vivió una largada sin inconvenientes en busca de completar las 67 vueltas programadas y en la punta no hubo cambios.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en primer puesto tras lograr la “pole position” por delante de los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y su compañero Kimi Raikkonen, más atrás venían el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el danés Kevin Magnussen (Haas).

Foto Reuters

El vigente campeón, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, y el australiano Daniel Ricciardo, de Red Bull, eran la atracción en los primeros giros de la carrera, ya que por inconvenientes en la clasificación y por sustitución de elementos en el motor en entrenamientos, respectivamente, iniciaron situados en el lugar 14 y 19, en ese orden.

Sin embargo, Hamilton lució en la pista, poco a poco dejó atrás a diversos monoplazas para estar en zona de puntos sin que pasara siquiera una cuarta parte de la carrera, mientras que Ricciardo abandonó antes de la vuelta 30.

Aunque Hamilton ya presionaba a los punteros, todo era felicidad en Ferrari con Vettel y mantenía la punta con buenas maniobras y en el giro 25 entró a pits para ceder a Bottas el primer sitio, pero sólo por un momento.

DRIVER STANDINGS (After round 11 of 21)



Hamilton re-takes the lead

Ricciardo loses ground to his teammate

Hulkenberg solidifies his claim as best of the rest#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/5MRCBnSePD — Formula 1 (@F1) 22 de julio de 2018

En la 29 tocó el turno de boxes a Bottas y los Ferrari de Raikkonen y Vettel eran los líderes y atrás los Mercedes de Hamilton y Bottas, por lo que la carrera se ponía en la normalidad con los más rápidos dominando.

El equipo italiano envió una orden a sus pilotos para que en la vuelta 39 Raikkonen dejara pasar al primer sitio a Vettel para sacar mayor ventaja en el Campeonato de conductores a Hamilton, quien aguantó bastante sin entrar a pits hasta la 43 para bajar al quinto puesto, pero ya con neumáticos ultrabandos.

En la 44 la lluvia apareció, pero cambió prácticamente todos giros más adelante, en el 52, Vettel demostró que es humano, perdió el control de su auto para irse a la barrera y tener que abandonar. Su enojo fue notorio, pero ya nada podía hacer el germano.

The clouds threatened to rain on his parade



But there was a silver lining for @LewisHamilton in Germany 🏆#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/TFIxZNzPCI — Formula 1 (@F1) 22 de julio de 2018

El Safety Car apareció en el trazado y eso ubicó a Hamilton en la punta debido también a que Raikkonen y Botas entraron a pits. El británico ya no soltó el lugar de privilegio para llevarse el triunfo.

En el giro 57, en la re-arrancada, Bottas, para ponerle emoción y sin tener una orden de su equipo, trató de presionar y quitarle el primer puesto a Lewis, pero todo quedó en intento.

Hamilton se coronó en Alemania, Mercedes hizo el 1-2, en tanto que Raikkonen y Verstappen acabaron tercero y cuarto para sacar la casta tras los abandonos de Vettel y Ricciardo.

El Top Ten acabó con Hamilton, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Hulkenberg, Grosjean, Pérez, Ocon, Ericsson y Hartley. El británico es nuevo líder con 188 puntos y Vettel se estancó con 171 en el Campeonato de pilotos.