Hamilton gana en Singapur y aumenta en 10 puntos su ventaja sobre Vettel

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Singapur de Fórmula Uno manteniendo su primer puesto de salida, lo que le permite ampliar en 10 puntos más su ventaja en el Mundial sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero hoy y a 40 de distancia.

El triunfo de Hamilton, victoria número 69 de su carrera deportiva y cuarta en el circuito urbano de Marina Bay, es el cuarto en las últimas cinco carreras de la presente temporada, con el que hace aún más sólido su liderazgo del Mundial, en el que acumula 281 puntos, por los 241 de su rival.

Such a special weekend! I can’t thank the team enough for everything that they do, they truly inspire me. It felt like the longest race, I’m spent! Thank you to the fans for the incredible support. Giving all the glory to God 🙏🏾 #StillWeRise #Godisthegreatest @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/HAJ3xs0YBl — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 16 de septiembre de 2018

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo y retuvo su posición de salida gracias a una acertada estrategia en el cambio de neumáticos, por delante de Vettel, que intentó una estrategia de adelantamiento cambiando antes los neumáticos y se quedó en el último escalón del podio.

Completaron la zona de puntos el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), su compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault), séptimo y octavo respectivamente; el monegasco Charles Leclerc (Sauber) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault), décimo.

Deportes Héctor Herrera, ¿al Real Madrid? Se reúne con Lopetegui

Futbol [Video] Por protagonizar esta batalla campal castigan a jugadoras de Chivas y Tigres

Futbol La llegada de Maradona a Culiacán