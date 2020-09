Hamilton refuerza liderato tras ganar el Gran Premio de Toscana

Una vez más Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de la Toscana, en el circuito italiano de Mugello

Con esta victoria, ya suma nueve campeonatos, festejando así su triunfo 90 en la categoría reina, que lo deja a sólo uno del récord histórico del alemán Michael Schumacher.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Mugello! 🏆



He takes the 90th F1 win of his career, ahead of team mate @ValtteriBottas (P2)



Red Bull's @alex_albon finishes P3 to take his first ever F1 podium place! 🙌#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Clx7b5mJ9V — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Hamilton logró su sexta victoria del año en una prueba alocada -interrumpida dos veces, con bandera roja- que ganó por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas y del tailandés Alexander Albon (Red Bull), que firmó el primer podio de su carrera en Fórmula Uno.

El español Carlos Sainz (McLaren), que se vio inmerso en uno de los múltiples accidentes, tuvo que abandonar una carrera que sólo acabaron doce pilotos y que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en quinta posición.

