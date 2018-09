Hamilton refuerza su liderato al ganar el Gran Premio de Italia

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del año, que se disputó este domingo en Monza y que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) concluyó cuarto.

Hamilton obtuvo su sexto triunfo del año, el sexagésimo octavo en F1, al ganar por delante de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes); y ahora lidera el Mundial con 256 puntos, treinta más que Vettel.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) fue quinto este domingo en Monza, donde el español Carlos Sainz (Renault) concluyó noveno y su compatriota Fernando Alonso (McLaren) abandonó, tras la décima vuelta, por un problema de motor.

El francés Romain Grosjean (Haas) acabó sexto, por delante de los dos pilotos de Racig Point Force India, su compatriota Esteban Ocon y el mexicano Sergio Pérez.

Por detrás de Sainz cruzó la meta en décima posición, y también entró en los puntos, el canadiense Lance Stroll (Williams).

HAMILTON: "Ferrari put up a great challenge. A huge thank you to my fans - they inspired me so much" #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/9H6WspLRoW — Formula 1 (@F1) 2 de septiembre de 2018

La siguiente carrera, la decimoquinta del Mundial, se disputará el 17 de septiembre en el circuito de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur.

CLASSIFICATION (LAP 53/53): @LewisHamilton clinches a 68th career victory #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NbAm5tr0Wj — Formula 1 (@F1) 2 de septiembre de 2018