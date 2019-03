Hamilton triunfa en el Gran Premio de Baréin

El piloto británico Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Baréin, disputado este domingo, en el que la escudería Mercedes logró el doblete después de que los dos Ferrari, que salieron desde la primera línea de la parrilla, tuviesen problemas a lo largo de la carrera.

Tras Hamilton y su compañero finlandés Valtteri Bottas se clasificó tercero el monegasco Charles Leclerc, que partió desde la 'pole' pero no pudo aguantar en las últimas vueltas la embestida de los Mercedes debido a los problemas mecánicos en su Ferrari.

El otro Ferrari, el conducido por el alemán Sebastian Vettel acabó quinto, por detrás del Red Bull del neerlandés Max Verstappen, después de que mediada la carrera hiciese un trompo y poco después chocara con un rival, lo que provocó la rotura de su alerón delantero, que le hizo detenerse en boxes y perder muchas posiciones.

El mexicano Sergio Pérez acabó décimo al volante del Racing Point y suma el primer punto de la temporada, mientras que el español Carlos Sainz Jr. no pudo acabar con su McLaren.

Ganador del primer Gran Premio de la temporada en Australia, Bottas lidera la clasificación del Mundial con 44 puntos, por los 43 de Hamilton y los 27 de Verstappen.

Siguen después los dos Ferrari de Leclerc (26) y Vettel (22).

Tal y como habían ido las dos jornadas de entrenamientos previos, el Gran Premio de Bahréin parecía que iba a deparar una fiesta con los colores rojos de Ferrari.