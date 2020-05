Las marcas de autos más antiguas

Son numerosas las marcas que ya han cumplido su centenario y en muchos casos resulta complicado ponerle fecha al origen de una compañía, que en la mayoría de los casos nace como fabricante de productos de otra índole para, luego, evolucionar hacía la producción de automóviles, de modo que para este recuento, nosotros tomamos como punto de partida las fechas que comúnmente se señalan como inicio de la actividad de estas empresas.

En 1886, Karl Benz consiguió la patente del primer automóvil propulsado por un motor de gasolina, mientras que Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach trabajaban paralelamente en la adición de un motor de gasolina a una diligencia. Daimler-Motoren-Gesellschaft nació en 1890 como fabricante de motores primero y, desde 1892, de automóviles. En 1901 cosechó gran éxito con un modelo de carreras para Emil Jellineck al que, a la posterioridad, se le puso el nombre de Mercedes en honor a la hija de Jellineck. En los años 20 llegó la fusión de la empresa Karl Benz con Daimler de donde nació, en 1926 Daimler-Benz, y ese mismo año se fabricó el primer automóvil bajo la marca Mercedes-Benz.

La firma francesa inició su marcha en 1810, como un taller destinado a la fabricación de molinillos y otros enseres. Posteriormente se pasó a la fabricación de bicicletas y en 1891 fabricó el primer automóvil con motor de combustión interna. En 1896 Armand Peugeot fundó la Société des Automobiles Peugeot que ha fabricado ininterrumpidamente automóviles hasta hoy. En la actualidad, además de vehículos, Peugeot sigue produciendo, bicicletas, scooters, artículos de cocina, etcétera.

El alemán Adam Opel fundó en 1862 la Adam Opel AG, una compañía dedicada a la producción y venta de máquinas de coser. El negocio prosperó y en 1886 lo amplió con la venta de bicicletas, de manera que a la muerte del fundador, en 1895, la compañía era líder en ambos sectores. Los hijos de Opel decidieron ir más allá y en 1899 fabricaron los primeros automóviles con la colaboración de un cerrajero de Sajonia que había trabajado antes en la producción de automóviles. Esta aventura no tuvo mucho éxito y en 1901 decidieron asociarse con la francesa Darraq para fabricar y comercializar un automóvil con chasis francés y carrocería alemana. En este caso, el éxito sí les acompañó y en 1914 Opel ya era el primer fabricante alemán de automóviles y el primero en instaurar en Alemania el sistema de producción en cadena, ya en 1920.

Buick Auto-Vim and Power Company fue fundada por el escocés David Dunbar Buick en Detroit, en 1899, como una fábrica de motores, para pasar a denominarse Buick Motor Company en 1903. Ese mismo año fue adquirida por James H. Whiting que puso al frente de la misma a William C. Durant. Este último aprovechó los beneficios creados por Buick para adquirir otras compañías y formar un conglomerado llamado General Motors. Durant, estructuró el grupo de manera que cada marca fuera dirigida a un comparador diferente, para que no compitieran entre sí y Buick se situaba como una marca Premium, por debajo de Cadillac. En la actualidad los Buick se comercializan, además de en Estados Unidos, en Canadá, México, China e Israel.

FIAT S.p.A. (Fabbrica Italiana Automobili Torino, Società per Azioni) fue fundada en Turín, Italia, en 1899 por un grupo de inversores entre los que se encontraba Giovanni Agnelli, que dirigiría los designios de la compañía hasta 1945. En 1903 fabricó su primer camión, en 1908 ya exportaba a Estados Unidos y, para ese mismo año, comenzó a fabricar motores de aviación. En 1910 ya era el primer fabricante italiano. En 1968 adquirió Lancia, en 1969 se convirtió en accionista de Ferrari, en 1986 le compró Alfa Romeo al Estado italiano, en 1993 adquirió Maserati y en 2011 pasó a ser accionista mayoritario del grupo Chrysler.

La Societé Renault Frères nació en 1899 de la mano de los hermanos Marcel, Fernand y Louis Renault, si bien, su primer vehículo lo habían vendido un año antes a un amigo de su padre, después de haberle dado un paseo de prueba en un Voitturete 1 CV. Los Renault fueron de los primeros en apostar por las carreras como medio de promoción y pronto sus vehículos adquirieron notoriedad. La producción creció y se diversificó con nuevos productos. En la actualidad la alianza Renault-Nissan es el cuarto fabricante mundial.

Aunque desde la última década del siglo XIX, Henry Ford estuvo involucrado en diferentes aventuras empresariales con el automóvil como protagonista, no fue hasta junio de 1903 cuando fundo la Ford Motor Company que hoy sigue vigente. Con el Ford T de 1908 instauró el sistema de producción en cadena lo cual le permitió rebajar sensiblemente los costes de fabricación y ofrecer un automóvil realmente asequible. Esto le llevó a convertirse en poco tiempo en el primer fabricante mundial. En la actualidad Ford, junto con sus marcas filiales, es el tercer fabricante por volumen de producción.

Cuando Henry Ford decidió poner fin a una de sus primeras empresas, algunos de sus socios, hasta ese momento, decidieron vender instalaciones y maquinaría, para lo que avisaron a un ingeniero llamado Henry M. Leland. Este, lejos de desmantelar la empresa, la compró con la intención de seguir el negocio y fundó la Cadillac Automobile Company en 1902. El nombre lo tomó de Antoine Laumet de la Mothe, señor de Cadillac, un explorador francés que fundó la ciudad de Detroit en 1701 y que era antepasado de Leland. Los primeros automóviles de Cadillac, el Runabout y el Tonneau, salieron de sus instalaciones en 1902 y pronto adquirieron un notable prestigio, lo que llevó a General Motors a adquirir la marca en 1909, pasando a ser, hasta hoy, la división más exclusiva del grupo.

