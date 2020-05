Los vehículos más rápidos del mundo

La lucha por conseguir el titulo del automóvil más rápido en el mundo, ha llevado a las diferentes marcas ha diseñar el auto más veloz. El resultado es tan impresionante pues se han registrado velocidades estratosféricas.

Este dato se ha actualizado de manera constante los últimos años, pero por el momento estos son los 7 automóviles de producción más rápidos.

07.- McLaren Speedtail 420 km/h

Llamado internamente en la compañía como BP23, un nombre que significa proyecto 2 a medida, esta denominación también hace referencia a la disposición de los asientos que tiene de forma lineal, que son de tres. El Speedtail funciona con un sistema de propulsión híbrido de gasolina y electricidad construido en torno a un bloque V8.

MCLAREN SPEEDTAIL

06.- SSC Ultimate Aero 411 km/h

Por un momento este vehículo tuvo el título del auto más rápido del mundo, pues alcanzó 411 km/h en 2007, batiendo el récord de la versión no deportiva del Veyron. La velocidad fue alcanzada gracias a un motor V8 de 6.3 litros con 1,287 caballos de fuerza. No tiene asistencias eléctricas que le ayuden a alcanzar ese poder, creando una experiencia única de conducción de autos para los expertos, un escenario muy complejo para los no profesionales.

SSC ULTIMATE AERO

05.- Bugatti Veyron Super Sport 431 km/h

Cuando Volkswagen compró Bugatti tenía un objetivo: construir el auto de producción más rápido del mundo. El Veyron logró ese objetivo con un motor quad-turbo charger W16 de mil caballos de fuerza. Sin embargo, el Veyron fue opacado por el SSC Ultimate Aero así que Bugatti decidió invertir en el Veyron Super Sport. El resultado fue un Veyron-Plus de 1,200 hp y cambios en el diseño aerodinámico con el fin de ganar unos kilómetros por hora adicionales.

BUGATTI VEYRON

04.- Hennessey Venom GT 434 km/h

Para crear este modelo se combinó el chasis de un Lotus Elise y un motor V8 biturbo de 7.0 litros con 1,244 caballos de fuerza. El coche registró en una velocidad de 434 km/h en el Kennedy Space Center, pero solamente en una dirección. Usualmente se hace el recorrido en dos direcciones, se registra el promedio y se tiene en cuenta las condiciones del viento.

HENNESSEY VENOM GT

03.- Koenigsegg Agera RS 447 km/h

Para establecer el récord oficial, Koenigsegg le pidió al Departamento de Transporte de Nevada, Estados Unidos, que cerrara un tramo de 11 millas de la Ruta 160 entre Las Vegas y Pahrump. En esta carretera pública, el superdeportivo sueco de 1,160 caballos de fuerza alcanzó 447.39 km/h.

KOENIGSEGG AGERA

02.- Hennessey Venom F5 484 km/h

Para conseguir una velocidad máxima de 484 km/h, Hennessey trabajó en un nuevo chasis de fibra de carbono al cual instaló un motor V8 de 7.4 litros con doble turbo y 1,600 caballos de fuerza. Los resultados son asombrosos, ya que el modelo puede pasar de 0-400-0 km/h en menos de 30 segundos en total.

HENNESSEY VENOM

01.- Bugatti Chiron Super Sport 300+ 489 km/h

El piloto británico Andy Wallace alcanzó esta velocidad al volante de este modelo de edición limitada en agosto de 2019, convirtiéndose en la primera persona en traspasar el umbral de las 300 mph en un automóvil de producción. El automóvil récord es una evolución de 1,600 caballos de fuerza del Chiron normal. Podría incluso superar los 489 km/h, según Wallace, pero Bugatti anunció que dejará de perseguir récords de velocidad para enfocarse en otros proyectos.

BUGATTI CHIRON SS

