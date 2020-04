Medidas de seguridad para manejar si estás embarazada

Son muchas las indicaciones y consejos que puedes poner en práctica durante el embarazo, en especial si vas a salir y tienes que conducir . Siempre y cuando la gestación no haya presentado complicaciones como hemorragias, amenaza de aborto y no te encuentres demasiado cerca de tu fecha de parto, no hay ningún inconveniente para que puedas conducir, y aquí te brindamos una serie de recomendaciones para que lo hagas de la manera más segura posible:

Cortesía Seat

1.-Utiliza siempre el cinturón de seguridad: El cinturón es obligatorio para todos los conductores de acuerdo al Reglamento de Tránsito. Se debe colocar la banda ventral del cinturón lo más baja posible con el fin de retener a la madre por la pelvis y así evitar ejercer fuerza sobre el feto. La banda diagonal debe ir lateralmente por el abdomen, entre los senos y apoyándose en la clavícula.

2.- El volante, a unos 25 centímetros: En ese sentido, ampliar la distancia entre el asiento y el volante contribuye a evitar posibles lesiones en caso de accidente, por el contacto directo con la parte inferior del aro con el vientre de la mujer.

3.- Bolsas de aire siempre activadas: Los expertos señalan que es conveniente dejar activado este dispositivo, también el del copiloto, en el caso de que la mujer embarazada viaje de pasajera.

4.- Cómoda y segura mes a mes: Conducir durante el primer trimestre de gestación no tiene nada que ver a hacerlo durante el segundo o el tercero. Por eso, es importante regular la posición del asiento a medida que pasen los meses, para colocar el respaldo lo más recto posible y sentarnos correctamente.

Cortesía Seat

5.-La banda pélvica como complemento: Algunas mujeres embarazadas, sobre todo en estado avanzado, optan por usar una banda pélvica, que se coloca debajo del vientre, como complemento. Puede hacer el viaje más cómodo, pero su uso no es obligatorio.

6.- Ropa cómoda, zapato plano y conducción relajada: Como en cualquier otra circunstancia, se recomienda que la mujer embarazada lleve un calzado cómodo y plano para conducir. También es conveniente aumentar la distancia de seguridad para evitar maniobras bruscas y sobresaltos.

7.-Paradas frecuentes: Se aconseja evitar desplazamientos largos. El hambre y las ganas de ir al baño constantemente son comunes en la mayoría de las futuras madres, por lo que es aconsejable realizar paradas frecuentes, que sirvan también para caminar y activar la circulación.

8.-¿Cuándo dejar de conducir?: No hay ninguna prohibición explícita en el caso de un embarazo saludable. Se trata de tener “sentido común” y dejar de conducir cuando ya no se sienta cómoda. Por este motivo, es frecuente que la mujer deje de manejar en el último mes de embarazo.

Cortesía Seat

Con estos consejos podrás realizar tus trayectos sin ningún inconveniente, recuerda que colocar correctamente el cinturón de seguridad reduce en más de un 50% el riesgo de lesiones fetales graves.

También te puede interesar:

Elige la mejor silla para llevar a tu bebé en el auto