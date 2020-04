Un maratón de cine con estrellas de cuatro ruedas

En el mundo del espectáculo no solo los grandes actores y actrices se convierten en estrellas, a veces los coches que intervienen en películas o series de tv logran tal fama que son tanto o más famosos que la misma serie. Como ejemplos están el Batimóvil, el Delorean de la saga Volver al futuro o el General Lee de la serie los Dukes de Hazzard. ¿Cuál es tu auto favorito? Aprovecha estos días de cuarentena por el Covid-19 para ver varias de ellas

1.- TIME MACHINE

El DeLorean DMC 12 de 1981 apareció en las tres entregas de Volver al Futuro, de 1985 y hasta 1990. El modelo original fue creado por el constructor John DeLorean, el cual contaba con una carrocería de acero inoxidable. El primer prototipo del auto se presentó en octubre de 1976. Para la producción original se modificaron seis DeLorean, de los cuales sólo sobreviven tres hoy en día.

Time Machine

2.- GENERAL LEE

Un Dodge Charger RT de 1969 era el modelo encargado de dar vida a este personaje de la serie Los Dukes de Hazard, la cual estuvo al aire entre 1979 y 1985. Todo un clásico de la televisión, el bólido que manejaban los primos Bo y Luke Duke contaba con características muy singulares cómo el sonido del claxon, la bandera del Ejército Confederado sobre el toldo y el distintivo número 01 en las puertas selladas. A lo largo de esta serie se utilizaron cerca de 256 modelos, pues tras cada salto, el auto quedaba inservible.

General Lee

3.- MUSTANG BULLIT

Esta película fue protagonizada por el legendario Steve Mc Queen, quien encarnó al policía Frank Bullit, de la mano de un Ford Mustang Fastback del 68. El filme fue estrenado el 17 de octubre de 1968. En el 2008 Ford Motor Company produjo un nuevo modelo para celebrar el 40 aniversario de la película. El Mustang Bullit estelarizó la que para muchos ha sido la mejor secuela de persecución automotriz de todos los tiempos.

Mustang Bullit

4.- ECTO 1

El Ectomobile o Ecto 1 tomó como base un Cadillac Miller Lymo Style, Ambulance Conversión de 1959. El diseño original del vehículo fue de Steven Dane; la conversión del vehículo tuvo un costo de $4,800 dólares y apareció en las producciones de los Cazafantasmas de 1984 y 1989.

Ecto 1

5.- HERBIE

Este Volkswagen sedán apareció en muchas producciones, como The Love Bug (1968), Herbie Rides Again (1974), Herbie Goes to MonteCarlo (1977), Herbie Goes Bananas (1980), The Love Bug (1997) y Herbie: Fully Loaded (2005). Dentro del argumento de la historia, Herbie es un vocho de carreras con mente propia, marcado con el número 53 en los costados y tiene placas vintage de California con las letras y dígitos: QFP 857. Para la primera película (The Love Bug) uno de los vehículos utilizados por la producción estaba equipado con el motor de un Porsche 356.

Herbie

6.- EL PRIMER BATIMÓVIL

El Futura Concept original fue diseñado por la división Lincoln de Ford Motor Company y construido por la empresa Ghia en Turín, Italia, en 1955. Los encargados del modelo fueron los escultores Bill Schmidt y John Najjar, pero en 1966 el customizador norteamericano George Barris lo convirtió en el Batimóvil, el auto tripulado por los inolvidables Adam West y Burt Ward.

Batimovil

7.- KITT, EL AUTO INCREÍBLE

Nunca antes un automóvil había sido la estrella real de una serie de televisión hasta que llegó Kitt, el auto increíble, un Pontiac Firebird de 1989 que contaba con inteligencia artificial, alta tecnología y que básicamente era indestructible. El modelo original de la producción televisiva costó cerca de 100 mil dólares.

KITT

8.- JAMES BOND CAR

El Aston Martin DB5 es famoso por ser el primero y reconocido auto del agente británico 007. El auto adaptado para el filme fue obra del ganador del Oscar por efectos especiales, John Stears. En la novela original de Ian Fleming, el vehículo que utilizaba Bond era un DB Mark III.

James Bond

