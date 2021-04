Max Verstappen gana el GP de Imola de la F1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria este domingo en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno, disputado en Imola (Italia).

El piloto de Red Bull se impuso en la segunda carrera de la temporada ante los británicos Lewis Hamilton (Mercedes), que se llevó el punto extra por la vuelta rápida, y Lando Norris (McLaren).

La carrera fue caótica. Comenzó sobre mojado y terminó en seco y fue dividida en dos partes tras su momentánea suspensión en la vuelta 34 de 63 por un fuerte accidente en el que se vieron involucrados el británico George Russell (Williams) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, de Ferrari, se quedaron a las puertas del podio en el circuito que lleva el nombre del fundador de la escudería italiana.

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y el francés Esteban Ocon (Alpine) completaon el top-10.

El español Fernando Alonso (Alpine), dos veces campeón del mundo, fue undécimo, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

El 'Checo' salió segundo, pero no pudo aprovechar su buena posición en la parrilla de salida y se marchó de Imola sin puntos tras recibir una penalización de 10 segundos por ganar una posición con el coche de seguridad en pista.

En la clasificación del Mundial, Lewis Hamilton sigue al frente con 44 puntos. Uno menos suma Max Verstappen, su gran rival por el título.