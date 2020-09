Mazda 3 sedán es más que una cara bonita

Debemos reconocer que la carrocería hatchback es visualmente nuestra favorita, sobre todo la que ostenta la más reciente generación, pues con un trazo magistral del diseño Kodo, puede hacer lucir la parte trasera muy deportiva y robusta.

Sin embargo, tampoco podemos negar que la versión sedán, que tuvimos oportunidad de manejar en Autos OEM, tiene mucho encanto en esta zona, pues el tercer volumen, el cual corresponde a la cajuela, no se ve sobre puesto, al contrario, fue perfectamente integrado e inclusive podemos decir que encontramos algunos tintes de coupé en el techo.

Calaveras LED y cámara de visión trasera / Tania Licón

Un diseño afortunado para un mercado como el nuestro, en el que el segmento de los sedanes se niega a desaparecer, pues lo posiciona por encima de algunos de sus principales rivales, siendo uno de los más bonitos que podemos encontrar hoy en día.

Cuenta con una mecánica atmosférica de cuatro cilindros 2.5 litros, entrega sus 186 caballos de fuerza cerca de las 6,000 revoluciones por minuto, pero que desde las 4,000 las 186 libras-pie de torque hacen acto de presencia; un bloque cuya respuesta también es muy inmediata desde alto total y que, al presionar el pedal, la contundente respuesta es similar a la de un motor turbocargado.

Volante con ajuste de altura y profundidad / Tania Licón

Una vez que el auto ha ganado velocidad es muy cómodo, a pesar de que los neumáticos de bajo perfil no son los mejores aliados en asfaltos maltratados, con los que se debe tener mucho cuidado de no dejarlos embarrados en el primer bache que se cruce en tu camino, pero lo que sí es un hecho es que el esquema de la suspensión está orientado al confort, pero no deja de ser firme al momento de sujetar a la carrocería en giros bruscos o cambios de dirección radicales.

Rines de 18 pulgadas de aleación de aluminio / Tania Licón

En esencia, podemos decir que el manejo del sedán es muy similar al del hatchback, y la decisión de decantarse por una u otra opción tiene que ver más por el sentido del gusto.

FICHA TÉCNICA

Motor 2.5L SKYACTIV-G

Potencia 186 hp

Torque 186 lb-pie

Transmisión Automática de 6 vel.

Precio desde $429,900

Efecto de movimiento que recorre toda la longitud de su marco le da un aspecto más potente / Tania Licón

El arte de la fabricación de Mazda y los maestros Takumi









