Muere Sabine Schmitz, la reina del Nürburgring, a los 51 años

La piloto alemana Sabine Schmitz, la primera mujer en ganar las 24 horas del Nürburging, murió a los 51 años debido a un cáncer, informó su escudería Frikadeli Racing.

Schmitz, conocida como 'la reina del Nürburgring', ganó la célebre prueba de resistencia en 1996 y en 1997 repitió la victoria.

Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) passed away yesterday (Tuesday) after her brave fight against cancer. She was 51 years old. Klaus Abbelen and all relatives and friends are deeply saddened by the immeasurable loss. pic.twitter.com/G706HGxDTC — Frikadelli Racing (@Frikadelli_R) March 17, 2021

Abrió nuevos caminos en 1998, cuando se convirtió en la primera mujer en ganar el título del Campeonato de Resistencia VLN en Alemania. Actualmente sigue siendo la única mujer que aparece en el palmares de la carrera.

La piloto alemana alcanzó reconocimiento internacional con sus apariciones en el programa de televisión británico Top Gear, del que llegó a ser copresentadora.

Hoy decimos adiós a la Reina de Nürburgring: Sabine Schmitz, amante y parte de la familia Porsche.



🏁El mundo del Motorsport se despide de una piloto excepcional, la única mujer que ganó las 24 Horas de Nürburgring y además en dos ocasiones.



Siempre serás nuestra superheroína🙌 pic.twitter.com/LFamQQMIOi — Porsche Every Day (@PorscheEveryDay) March 17, 2021

En Alemania también presentó diversos programas dedicados al automovilismo.

Hasta 2019, Schmitz participó en carreras pero en 2020 no pudo ya volver a las pistas debido al cáncer que sufría desde 2017.