Nissan Frontier muestra su lado más salvaje

En estos últimos años, Nissan ha estado trabajando arduamente perfeccionando cada uno de los sistemas que integran sus vehículos, desde la tecnología Zero Gravity puesta en sus asientos, los cuales se amoldan a la perfección al cuerpo de los ocupantes para ofrecer una experiencia de confort superior, hasta el Nissan Intelligent Mobility, un desarrollo que a base de sensores y radares, hacen del manejo una actividad completamente segura, todo envuelto en carrocerías cuyos diseños son realmente atractivos.

La más reciente generación de Frontier, una camioneta cuyo nombre en México no es ajeno, presenta una nueva variante que está dispuesta a enfrentar los caminos más difíciles con un enérgico propulsor; nos referimos a la versión V6 PRO-4X que desembarcará próximamente en nuestro territorio.

Asientos con tecnología Zero Gravity que se amoldan al cuerpo / Nissan

En Autos OEM tuvimos la oportunidad de estar frente a frente con la Frontier con el acabado PRO- 4X y de primera mano podemos adelantarte que su diseño exterior es muy futurista, pero al mismo tiempo no oculta que está lista para enfrentar cualquier desafío.

Estamos hablando de una pick up de 5.21 metros de largo, 1,84 de ancho, 1.87 de alto y con una distancia entre ejes de 3.29 metros, cifras que ya comienzan a adelantaros de sus capacidades para el off road.

En la parte frontal destaca, además de su enorme parrilla terminada en negro mate, con el nombre Frontier impreso en el marco superior y el emblema Nissan en rojo, los faros LED, los cuales están divididos en cuatro unidades, acompañados de luces diurnas también en LED.

Nuevo diseño de volante con el logotipo Nissan en acentos color naranja / Nissan

Los trazos cuadrados dominan no sólo todos los ángulos de esta pick up, si no que, además, le aportan a todo el conjunto un aspecto rudo, atrevido y salvaje sobre todo en las zonas de las salpicaderas, las cuales lucen notablemente ensanchadas y permiten acomodar un juego de rines de aluminio de 17 pulgadas calzadas sobre neumáticos todo terreno.

Bajo esa espectacular carrocería se encuentra un arsenal tecnológico para abandonar el asfalto con total libertad, comenzando con un chasis más rígido y ligero, así como un motor V6 atmosférico de 3.8 litros, que genera 310 caballos de fuerza y 281 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades, que distribuye el empuje a las cuatro ruedas gracias a su tracción 4X4, manteniendo un consumo de combustible combinado que ronda los 8.5 km/l.

Este sistema ofrece los modos de manejo 2WD, 4WD, 4HI, 4LO, los cuales ajustan el tren motriz dependiendo de las condiciones de adherencia, sin embargo, si las cosas se ponen difíciles, la Frontier equipa bloqueo electrónico de diferencial, amortiguadores todoterreno Bilstein y placas de protección en las partes bajas más sensibles de la carrocería. Con todo esto, esta pick up ofrece una capacidad de arrastre que supera las 2.8 toneladas de peso.

En el interior también hay muchas novedades, en el que los plásticos de diferentes texturas están presentes, pero que denotan mucha calidad en su manufactura y ensamble. Detrás del volante se encuentra un panel de instrumentos que agrega una pantalla a color de 7 pulgadas, mientras que al centro del tablero se ubica una segunda pantalla táctil a color de 9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, el cual ofrece conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y un equipo de audio firmado por Fender con 9 bocinas.

A esto se suman un volante multifunción ajustable, así como un cuadro de mandos electrónico para el sistema de aire acondicionado y muchos espacios de almacenamiento cuidadosamente pensados para los ocupantes.

En cuanto a las asistencias electrónicas a la conducción destacan el sistema de visión periférica Safety Shield 360, así como la mayoría de las alertas orientadas a evitar accidentes, como el frenado automático de emergencia con detección de peatones, alerta de tráfico transversal trasero, de punto ciego y de cambio de carril.

Con la nueva Frontier V6 PRO-4X, no tendrás ningún pretexto para salir en busca de aventura por los terrenos más inusuales y extremos.

Puerta trasera con el grabado Frontier y manija en color negro / Nissan

FICHA TÉCNICA

Motor V6 3.8L

Potencia 310 hp

Torque 281 lb-pie

Transmisión Automática 8 vel.

