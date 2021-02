Operan con éxito al piloto Fernando Alonso tras sufrir accidente en bicicleta

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso ha sido operado "con éxito" de una fractura en la mandíbula, tras su accidente de bicicleta en Suiza, informó este viernes la escudería Alpine F1 (ex Renault F1).

La escudería dio a conocer en un comunicado, que tras el accidente, los médicos descubrieron una fractura en su mandíbula superior y llevaron a cabo una operación correctiva exitosa.

➡️ El piloto Pierre Gasly da positivo a Covid-19

"Seguirá en observación otras 48 horas en el hospital, el equipo médico que lo atiende está satisfecho con su evolución".

Asimismo, el piloto agradeció a todos sus muestras de cariño y apoyo durante este tiempo.

Thanks everyone for support . It was very heartfelt. 💙



Gracias por todas las muestras de apoyo. Las agradezco de corazón 💙 pic.twitter.com/U1mV51v68D — Fernando Alonso (@alo_oficial) February 15, 2021

Según el diario deportivo español As, que cita fuentes cercanas al piloto, Alonso "habla sin excesiva dificultad y está bien de ánimo. Se descartan fracturas en extremidades y tronco".

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006 fue atropellado el jueves por un coche cuando circulaba en bicicleta en la zona de Lugano, al sur de Suiza, donde reside.

Ensayos de pretemporada

Este accidente se produce a un mes de los ensayos de pretemporada, del 12 al 14 de marzo en Baréin, y a un mes y medio del primer Gran Premio de la temporada 2021, el 28 de marzo igualmente en Baréin, aunque Alpine se muestra optimista respecto al inicio de temporada del español.

➡️ Hamilton, elegido deportista de 2020 de L'Équipe

"Tras unos días de reposo completo, podrá reanudar progresivamente su entrenamiento. Esperamos que esté plenamente operativo para preparar la temporada".

The sweetest sound to everyone working for @AlpineF1Team. Welcome to the world A521. May you be fun to race, hard to pass and seriously fast.



💙 10.02.2021 💙 pic.twitter.com/V6Wlh9rQds — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

El español, de 39 años, regresa este 2021 a la F1 con Alpine tras dos años fuera del Gran Circo.

Durante ese tiempo, ganó las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019 y el título mundial de resistencia en 2018-2019, y participó en las 500 Millas de Indianápolis y en el Dakar.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Alonso será uno de los dos pilotos mas veteranos de la parrilla esta temporada junto al finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), de 41 años.

En la F1, el español acumula 32 victorias en Grandes Premios (la última en 2013), entre sus 97 podios (el último en 2014).