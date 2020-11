Otro podio que regalamos: Checo Pérez explota tras quedar sexto en Emilia-Romaña

Como ha sido la constante en todo el año, Sergio Pérez dio una gran carrera en el Gran Premio de Emilia-Romaña tras finalizar sexto; sin embargo, nuevamente se cuestionó la estrategia de su escudería.

En una grabación captada en el monoplaza del ‘Checo’, el piloto fue contundente tras señalar: “Otro podio que regalamos”.

Varias ocasiones en este 2020 el mexicano ha estado cerca del top 3, pero descuidos o errores de estrategia de Racing Point han afectado sus resultados.

En este caso, se critica que cuando Pérez andaba en su mejor momento su equipo lo llamó a los pits, por lo que perdió un tiempo importante y se despidió del podio.

Sergio Perez Post-Race: "Another podium that we give away."



Sebastian Vettel will feel at home with those strategists#F1 pic.twitter.com/SNTWnmtDZA — Eau rouge (@Insidef1) November 1, 2020

A pesar de iniciar en la plaza número 11, el jaliciense mostró su talento para remontar lugares, pero una vez más quedó la sensación de que se pudo tener un mejor resultado.

El ‘Checo’ se ubica sexto en el campeonato de pilotos con 82 unidades; a sólo tres de Charles Leclerc para entrar entre los mejores cinco.

«Un día muy duro para nuestro equipo, teníamos el podio en la bolsa, pero así es nuestro deporte. Como equipo perdemos y ganamos juntos, ¡fue un carrerón! ¡Regresaremos más fuertes!», publicó en sus redes sociales.