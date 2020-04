El día que se vendió el primer Mustang en el mundo

Si bien la fecha oficial del inicio de la comercialización de este legendario modelo quedó registrada el 17 de abril de 1964, hubo una mujer que realizó la primera compra de un Mustang en la historia dos días antes de la fecha pactada por la firma del óvalo azul.

El 15 de abril de 1964, Gail Wise, una profesora de primaria de 22 años de edad, acudió a un concesionario Ford en Chicago para comprar un auto nuevo con el dinero que sus padres le habían dado más 400 dólares que obtuvo tras vender su viejo Chevrolet de 1958.

Luego de recorrer por completo el piso de venta, ninguno de los autos que estaban en exhibición llamó su atención; sin embargo, uno de los vendedores, al ver su rostro desilusionado y cansado, se acercó a ella y le dijo: “tengo un nuevo coche en el lote trasero”.

Una vez en dicho lugar, el vendedor le mostró un flamante Ford Mustang convertible en color Skylight Blue, equipado con un motor V8 de 4.2 litros de 164 caballos de fuerza. Ni la profesora ni el vendedor sabían que estaban a punto de hacer historia, pues Gail Wise se convirtió en el primer ser humano, y la primera mujer, en comprar un Mustang.

De inmediato, las miradas de la gente comenzaron a fijarse en la carrocería del auto tras abandonar el concesionario, y no pararon por los siguientes días, inclusive el conserje de la escuela donde Gail trabajaba, aseguraba que “si me hubieran dado un centavo por cada mirada que recibía el Mustang, me hubiera jubilado de inmediato”.

La profesora utilizó su Mustang a diario para trasladarse de su casa a la escuela hasta bien entrada la década de los setenta, sin embargo, las inclemencias del clima de Chicago y las travesuras de sus cuatro hijos, terminaron por dañar la carrocería e interiores del Mustang, hasta que decidió ponerlo a hibernar en su garaje.

Tuvieron que pasar cerca de 33 años para que Tom, el esposo de Gail, lo desenterrara para devolverle sus viejas glorias, mediante un proceso de restauración que duró tres largo años y hoy en día, la preciada joya aún permanece con su única dueña.

¿Ha pensado en venderlo?

¡Jamás!

