Quién era el creador del bóxer de seis cilindros refrigerado por aire del Porsche 911

Durante más de tres décadas, Hans Mezger fue responsable de los autos de carrera y motores más exitosos de Porsche. “La noticia de su muerte representa una muy triste pérdida para nosotros. Nuestros corazones están con su familia”, dijo Michael Steiner, miembro del Consejo Directivo de Porsche AG responsable por Investigación y Desarrollo. “Agradecemos a Hans Mezger por sus extraordinarios logros en ingeniería, que han sido clave para el deporte del motor en general y para Porsche en particular. Sus innovaciones en nuestros modelos deportivos de serie serán inolvidables y perdurarán para siempre”.

Hans Mezger nació el 18 de noviembre de 1929 en Ottmarsheim, un pequeño pueblo cerca de Ludwigsburg en las afueras de Stuttgar; decidió estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Técnica, actualmente la Universidad de Stuttgart.

Cuándo llegó a Porsche

Después de graduarse en 1956, tuvo varias ofertas de trabajo. “Fueron 28. Pero Porsche no estaba entre ellas. Quería unirme a Porsche porque el deportivo 356 me inspiró. Así que me presenté, conseguí una entrevista y la compañía me ofreció un trabajo en el desarrollo de motores diésel para tractores. Hasta entonces, ni siquiera sabía que Porsche tenía algo así. Pero siempre me imaginé trabajando en autos deportivos. Ellos fueron muy comprensivos y así es como empecé a trabajar en el Departamento de Cálculo de Porsche", dijo Hans Mezger sobre sus comienzos con el fabricante de autos deportivos de Zuffenhausen.

Las cosas empezaron a darse una tras otra. Hans Mezger tuvo su primera experiencia con el motor de cuatro árboles de levas Tipo 547, desarrolló una fórmula para calcular los perfiles de las levas y se convirtió en parte del primer proyecto de Fórmula 1 de Porsche en 1960. Participó en el desarrollo del Type 753 de 1.500 cc y ocho cilindros, al igual que en el chasis del 804.

“En este proyecto de Fórmula 1 también aprendí mucho sobre el diseño de las cámaras de combustión. Esto también benefició directamente el diseño del motor bóxer de seis cilindros para el posterior 901/911. Ferry Porsche, con su liderazgo visionario de la compañía, sus cualidades humanas, su dignidad y su gran dedicación, se convirtió en mi modelo a seguir. Compartí de todo corazón su filosofía de carrera, para así construir el mejor vehículo deportivo que estuviera en las calles. Fue impresionante y tuvo un impacto duradero en mí y en mi trabajo durante todo el período que pasé en la compañía”, dijo sobre esa primera época en Porsche.

Diseño del motor del 911 y más



Su carrera incluyó el diseño del mundialmente famoso ‘Motor Mezger’ para el 901 y el 911 a principios de la década de 1960. En 1965 Mezger fue ascendido a jefe del Departamento de Diseño de Autos de Carrera iniciado por Ferdinand Piëch. Este departamento fue la clave del éxito y el dinamismo de Porsche en el deporte a motor. Fue una época emocionante y fascinante a mediados de la década de 1960. “A veces también trabajábamos sin parar, como en 1965, cuando creamos el Ollon-Villars Bergspyder en sólo 24 días y poco después el 910”. Con su chasis tubular, carrocería de fibra de vidrio y diseño para la nueva tecnología de neumáticos de Fórmula 1, se convirtió en el prototipo de todos los autos de carreras que se construyeron en los años siguientes.

Desde el 917 hasta el turbo TAG para la Fórmula 1

Porsche también se basó en este principio de diseño para el desarrollo del 917 en 1968. Con el 917, la primera victoria general de Porsche en Le Mans fue finalmente posible, y una vez más, Ferdinand Piëch confió en la habilidad de Hans Mezger, quien fue responsable de la fabricación general del vehículo y su motor de 12 cilindros.

Por primera vez, la turbocompresión obtuvo un resultado que permitió a los autos de carreras y a los modelos de serie utilizarlo en todas las pistas de carreras y carreteras públicas. Una tecnología que convirtió a Porsche en pionero en este campo y que Mezger y su equipo llevaron a la producción en serie en 1974 con el 911 Turbo.

Siempre cercanamente relacionado con Porsche…

Su compromiso con la marca le hizo rechazar todas las ofertas de otros fabricantes a lo largo de su carrera. Hasta su muerte conservó un 911 Carrera 3.0 Grand Prix blanco −un codiciado vehículo clásico de Porsche que lleva ‘su’ motor−. Su lealtad y conexión con Porsche nunca cesó. Siempre estuvo disponible para actividades con periodistas, técnicos y aficionados interesados. El Museo de Porsche organizó una celebración con familiares, amigos y antiguos compañeros, cuando cumplió 90 años. Acompañó a Porsche en eventos, ferias y festividades hasta el final.

