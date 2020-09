RAM 1500 Laramie Sport tiene poder absoluto

Un gigante de fuego, por su color rojo en la carrocería, 5.81 metros de largo, 2.1 de ancho y 1.94 de alto, así de impresionante es ver de frente a la RAM 1500, que además contiene un kit de levantamiento de 2 pulgadas que incrementa la altura de la suspensión; pero que al mismo tiempo genera el suficiente espacio bajo las salpicaderas, ideal para acomodar el juego de rines Beadlock de aluminio de 18 pulgadas, calzados sobre unos tremendos neumáticos off road que la acompañan.

Pero aún se puede agregar un poco más de rudeza, colocando un par de estribos que protejan las partes laterales de la camioneta de rocas u objetos del camino, así como una placa protectora de la suspensión, hecha de acero de grueso calibre.

Estructura RamBar ubicada en la batea / Tania Licón

Para complementar esta imagen poderosa, pero sin dejar que se aleje de lo funcional, no podía faltar la estructura RamBar ubicada en la batea, para proteger la cabina, protecciones en los espejos retrovisores, ganchos de arrastre y un gráfico lateral de Ram, el cual acentúa el carácter de esta pickup.

Pues esto es sólo una muestra de lo que podrías hacer con una Ram 1500 y el catálogo de accesorios Mopar, la división de partes, refacciones y accesorios del Grupo FCA, los cuales, además de darle un nuevo aspecto e incrementar las capacidades 4X4 de la Ram que tuvimos a prueba, son elementos diseñados para que se instalen sin contratiempos y sin ejecutar ninguna modificación durante el proceso, pues fueron creados para ello, sin que esto implique alterar la garantía del vehículo.

Soporte para llanta de refacción en la caja / Tania Licón

Después de estudiar el impactante equipamiento, nos sentamos detrás del volante y dejamos que su motor V8 5.7 litros nos entregará 395 caballos de fuerza y 410 libras-pie de torque. La magia tomó forma con su sistema de tracción 4X4, el cual permite una distinta configuración, dependiendo del escenario.

Asiento del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones / Tania Licón

En carretera, basta con mandar la fuerza del motor a las ruedas traseras, en un andar suave y sin contratiempos; sin embargo, si las cosas se empiezan a poner complicadas, existe la posibilidad de enviar el torque a las cuatro ruedas e inclusive disponer del máximo empuje a baja velocidad, para salir bien librados del lodo o maniobrar sobre rocas.

Pero también no podemos olvidar que se trata de una pickup y, como tal, también puede llevar en la batea 690 kilos de peso y arrastrar 5,102 kilogramos. Definitivamente no importa que tan maltratado esté el asfalto o si se trata de un camino de terracería ligera extrema, porque lo cierto es que tanto la suspensión como la dirección se encargan de digerir con toda facilidad cualquier obstáculo y, con todos estos accesorios encima, no habrá piedra en el camino que intente oponerse ante semejante camioneta

Volante calefactado y sistema Uconnect con pantalla táctil de 8.4 pulgadas / Tania Licón

En cuanto al interior, los tapetes de uso rudo se encargan de proteger la alfombra de la suciedad y el lodo, así como del desgaste que provoca la fricción con nuestros pies.

FICHA TÉCNICA

Motor HEMI V8

Potencia 395 hp

Torque 410 lb-pie

Transmisión Automática 8 vel.

Barra de luces auxiliares LED para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz / Tania Licón

TABLA DE ACCESORIOS

Kit de levantamiento de 2” Mopar $34,295.

Rines Beadlock de aluminio de 18” $53,985.

Birlos de seguridad $1,523.

Estribos off road $25,256.

Extensor de batea $7,617.

Placa protectora de suspensión $2,362.

Tapetes de uso rudo $3,893.

Caja de seguridad con cerradura $6,364.

Rampa trasera de aluminio $5,520.

RamBar protector de cabina $26,948.

Protectores de espejos $800.

Ganchos de arrastre $3,825.

Gráfico lateral $10,000.