Regresan los circuitos reales, anuncian fecha de la Supercup

El paro forzoso de las carreras automovilísticas ha terminado, el próximo 5 de julio se comenzará con retraso una nueva temporada de la Porsche Mobil 1 Supercup en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria) y lo hará con un calendario de ocho carreras en menos de 10 semanas, para esta copa monomarca que es disputada con los Porsche 911 GT3 Cup de 485 caballos de potencia. Como siempre, todas las pruebas tendrán lugar antes de los grandes premios de Fórmula 1.

Después de una segunda carrera en Spielberg en el plazo de una semana, los equipos viajarán a Budapest (Hungría), para luego dirigirse a Silverstone (Inglaterra) donde habrá otras dos citas consecutivas antes de viajar a Barcelona (España) y a Spa-Francorchamps (Bélgica).

La carrera final tendrá lugar en Monza (Italia) el primer fin de semana de septiembre. En cada fin de semana será disputada una carrera de 30 minutos. Para prepararse de cara a la temporada más compacta en la historia de la Porsche Mobil 1 Supercup, serán llevados a cabo unos ensayos oficiales en el Red Bull Ring el 23 y 24 de junio de 2020. Porsche también inscribirá un vehículo VIP en algunas de las competiciones de este año.

“Junto con la Fórmula 1, somos pioneros en Europa en el regreso a los circuitos. Esta situación excepcional implica una gran responsabilidad. Las medidas necesarias para proteger la salud de todos los implicados son el reto principal, pero nos hemos preparado meticulosamente para ello”, dijo Oliver Schwab, Director de la Porsche Mobil 1 Supercup. “Estoy deseando que empiece esta temporada corta, pero intensa. Como estaba previsto originalmente, el calendario incluye ocho carreras. A pesar de la difícil situación, la parrilla va a ser tan sólida como en años anteriores. El valor deportivo de la Porsche Mobil 1 Supercup sigue siendo alto”.

Los dos pilotos Júnior de Porsche para 2020 son el neozelandés Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) y Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), de Turquía. “Han pasado casi cinco meses desde que conduje por última vez el Porsche 911 GT3 Cup en Ciudad de México”, dijo Evans. “El tiempo de espera ha puesto realmente a prueba mi paciencia. No puedo describir con palabras lo ansioso que estoy por volver a la competición. La temporada 2020 será frenética, pero tengo la experiencia de haber participado un año en la Porsche Mobil 1 Supercup. Ahora tengo un equipo al que debo adaptarme, pero me conozco todos los circuitos, por lo que me siento muy confiado”.

“Durante los últimos meses, he participado en pruebas virtuales con un simulador. Ha sido un gran entrenamiento y muy divertido”, dijo Güven, quien será piloto Júnior de Porsche por primera vez este año. “Estoy deseando pilotar un Porsche real en un circuito de Gran Premio real. Las carreras llegan una detrás de otra, sin descanso. Serán 10 semanas de mucha presión. No habrá tiempo para recuperarse o, si fuera necesario, para reorganizar tu mente”.

Calendario Porsche Mobil 1 Supercup 2020

5 de julio − Red Bull Ring, Spielberg (Austria)

12 de julio − Red Bull Ring, Spielberg (Austria)

19 de julio − Hungaroring, Budapest (Hungría)

2 de agosto − Silverstone (Inglaterra)

9 de agosto − Silverstone (Inglaterra)

16 de agosto − Montmeló, Barcelona (España)

30 de agosto − Spa-Francorchamps (Bélgica)

6 de septiembre − Autodromo Nazionale Monza (Italia)

