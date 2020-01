Renault Koleos, evolución en cada detalle

Desde su introducción a nuestro país hace cuatro años, el SUV para cinco pasajeros ha sido un éxito de la marca; y para continuar en el gusto de los clientes, la segunda generación ya está disponible en nuestro país con una actualización dentro del paquete tecnológico, consolidándose como una propuesta completa en el mercado mexicano.

Renault Koleos llegó hasta la redacción de Autos OEM en un color blanco perla, derrochando haciendo gala de su ADN francés que lo caracteriza. Estéticamente la carrocería de 4.67 metros de largo, 1.84 de ancho y 1.67 de alto, presume líneas suaves que dejan ver una ligera musculatura en las salpicaderas que hacen espacio a un juego de rines bitono de 19 pulgadas.

Antena tipo aleta de tiburón y apertura automática de cajuela / JAC

En la parte frontal, se ve la imponente parrilla con acabados en cromo, enmarcada por faros delanteros Full LED. Otros detalles que podemos encontrar son barras en el techo con acabado aluminio, insertos cromados en faros de niebla, fascia trasera y molduras laterales. Además, techo panorámico de cristal con quemacocos eléctrico Open Sky electrocromático y antena tipo aleta de tiburón.

Una vez dentro del SUV, notamos que el habitáculo luce materiales premium como la piel perforada de los asientos y algo que resalta al centro del tablero: la pantalla táctil de 8.7 pulgadas con el nuevo sistema multimedia R-Link con mapas integrados; además, Android Auto y Apple CarPlay. Es muy sencillo de operar, conectamos nuestro teléfono, pusimos una playlist para disfrutar del sonido Bose con 12 bocinas y un amplificador externo, que trabajan en sincronía para una vibrante experiencia sonora.

Sistema multimedia con pantalla táctil de 8.7" ,GPS integrado y comando por voz / JAC

Manejo que se disfruta

Para conocer un poco más de este modelo salimos a dar un paseo por la caótica Ciudad de México en donde la suspensión se percibe muy orientada al confort de los ocupantes, pero ello no implica que al cruzar asfaltos muy maltratados no contenga los impactos, o que no mantenga con eficacia la carrocería al enfrentar giros muy cerrados.

Volante en piel con ajuste de altura y profundidad /JAC

Al momento de salir a carretera su pequeño motor de cuatro cilindros 2.5 litros, nos demostró una potencia de 171 caballos de fuerza y 172 libras pie de torque, acoplado a una transmisión CVT, la cual realiza los cambios de manera rápida; su manejo se disfruta, aunque notamos que al momento de realizar rebases y pendientes le hace falta un poco de más potencia y empuje: era de esperarse por su motor pequeño. Eso sí, es destacable el bajo consumo de combustible.

Renault Koleos está orientado para las personas que piensan adquirir un SUV compacto, con el mejor valor costo dentro del segmento. Es una carta fuerte en el portafolio de productos de la marca, gracias a que es un modelo seguro, confiable y de buen desempeño.

Faros delanteros Full LED y Day Running Lights LED / JAC

FICHA TÉCNICA

Motor 2.5l 4 cil.

Potencia 171 hp

Torque 172 lb-pie

Transmisión CVT

Precios y versiones

Intens desde $432,900

Bose desde $464,800

Iconic desde $514,400