Ford, antes y después de la pandemia

Para sortear el escenario adverso provocado por la emergencia sanitaria, la firma del óvalo azul ha implementado estrategias puntuales para no perder continuidad en sus operaciones en nuestro país.

En entrevista con Autos OEM, Lucien Pinto, director de Ventas y Mercadotecnia de Ford México, nos platicó sobre los retos afrontados por la marca ante la contingencia, las acciones de apoyo a sus clientes y los planes a corto plazo para acelerar la recuperación.

“Terminamos el primer trimestre de acuerdo con lo planeado, el primer impacto del coronavirus lo tuvimos en las dos últimas semanas de marzo; para el segundo trimestre es donde esperamos el verdadero golpe, puesto que abril cerró al 30% de la industria y mayo va a estar muy similar, será hasta junio donde esperamos un mejor escenario”.

Bajo el mismo tenor, aseveró que la contracción en las ventas anuales de la industria automotriz estará cercana al 35%, “estamos proyectando cerca de 900 mil unidades, 450 mil menos de las que habíamos fijado a inicio del año”.

FORD

El directivo indicó que el entorno que se vive actualmente ha complicado la situación financiera de los clientes, por ello Ford ha implementado planes de apoyo y promociones para facilitar el proceso de venta.

“Para aquellas personas que quieren comprar un auto nuevo, tenemos descuentos muy atractivos y el diferimiento de pago hasta 180 días; es decir, compras hoy y comienzas a pagar en diciembre. En cambio, a los clientes que poseen un crédito con nosotros y están viendo afectados sus ingresos por la contingencia, se les está brindando hasta 90 días para regularizar sus pagos”.

Uno de los primeros desafíos que el fabricante norteamericano tuvo que plantear detenidamente fue la llegada de la nueva generación de Explorer a nuestro país.

“Ya las unidades se encontraban en los distribuidores y decidimos seguir el proceso, todas las actividades físicas del lanzamiento se postergaron y optamos por llevar de manera digital la presentación; hasta ahora hemos tenido buena respuesta, Explorer es uno de los productos que mayor lealtad genera en nuestros clientes”.

FORD

DIGITAL LLEGÓ PARA QUEDARSE

Lucien Pinto señaló que la contingencia aceleró cambios en los patrones de consumo a favor de plataformas digitales, sentando un precedente para definir las estrategias comerciales de la marca.

“De manera forzada hemos tenido que incursionar en el tema digital. Ya nuestros clientes se dieron cuenta que pueden tener una prueba de manejo desde casa, que a distancia pueden configurar y contratar vía digital el apartado de un vehículo. Incluso en temas de servicio, el cliente se dio cuenta que hacer un Pick up & Delivery es mucho más conveniente que ir al distribuidor”.

El directivo no dudo en decir que esta situación va a marcar un antes y un después en la industria automotriz, “vamos a enfrentar un momento en que la gente ya no va a ir al piso de venta, ahora a través de internet se informará de los vehículos que le interesan, inclusive los distribuidores no van a ser tan grandes, me atrevo a pensar en espacios con marcas compartidas, buscando la conveniencia del cliente”.

FORD

VALOR AGREGADO, LA CLAVE

Para el encargado de Ventas y Marketing de la firma norteamericana, la pandemia trajo consigo uno de los retos más importantes de la industria automotriz, el cual involucra la percepción del vehículo como un elemento de valor agregado.

“A pesar de que el cliente tenga los recursos para comprar un auto en estas condiciones, como lo es la contingencia, no pueden usar el coche de manera normal, no pueden viajar, ahora la gente se dio cuenta que puede vivir sin un coche, por ello es necesario que no sea visto como un commoditty, sino que sea percibido como un elemento con valor agregado en tu vida”.

REGRESO LLENO DE LANZAMIENTOS

Para la firma estadounidense la reactivación consistirá en el fortalecimiento de su portafolio, principalmente de los SUV y vehículos comerciales, además de enfocar esfuerzos en el segmento de aventura con la llegada de la familia Bronco.

“En la parte de SUVs vamos a tener alrededor de siete incorporaciones en los próximos 18 meses, seguiremos fortaleciendo la parte comercial, de camiones ligeros y pick up; además, durante este año tenemos previsto incursionar de manera agresiva al segmento de aventura, como bien sabes, el lanzamiento de Bronco se postergó, pero nosotros en México somos parte del programa y de la familia de vehículos asociados que llegarán. Creemos que es un nicho que tiene mucha representatividad y que va muy en línea con la necesidad de aventura del consumidor actual”.

Agregó que parte de la renovación contempla la actualización de Lobo, Transit y algunas small pick up. Cuestionado sobre la radical Ranger Raptor confirmó que “claramente es viable para México”.

Otro punto que el directivo comentó fue el avance en la producción del esperado eléctrico Mustang Mach-E, que se lleva a cabo en la planta de Cuautitlán.

FORD

“Estábamos en etapa de preproducción, ya se probó todo el equipamiento que había sido instalado y los primeros vehículos ya salieron; el proceso va muy adelantado, el objetivo es producir en masa a partir de la segunda mitad del año y en el caso mexicano comenzar a tenerlo en la primera mitad del 2021”.

ACCIONES DE AYUDA

Para finalizar, Lucien Pinto destacó las acciones globales y de ayuda que está implementado la firma para mejorar la situación del personal de salud y de las comunidades más afectadas por el tema de coronavirus.

“Desde el inicio hemos buscado ayudar a los médicos, enfermeros y a las personas que están al frente de batalla de manera directa con el virus, además tenemos varias iniciativas de cómo poder apoyar a núcleos familiares que están muy afectados, también estamos recolectando despensas físicas que vamos a llevar a comunidades afectadas por esta situación”.

Además, resaltó que “con General Electric y 3M tenemos asociación estratégica en la parte de salud, hemos fusionado experiencias, productos y materiales, para incrementar la producción de ventiladores médicos. En México, anunciamos la fabricación de máscaras faciales en la planta de Chihuahua”.

FORD

