No se necesita ser un experto mecánico para identificar una posible avería en el automóvil. Existen ruidos que avizoran un grave problema que ponga en riesgo nuestra seguridad y la de terceros; otros, en cambio, son más inofensivos, pero no dejan de ser preocupantes. No ignores estos mensajes; conócelos para evitar gastos innecesarios en reparaciones:

Josué Isassi