“Sergio Pérez tiene su futuro incierto en la Fórmula 1”: Marco Tolama, analista

Sergio Pérez vive su peor crisis desde que llegó a Red Bull en 2021. El mexicano no ha podido sobreponerse a las actualizaciones en su RB20, mientras que su rendimiento a la baja, combinado con el crecimiento de los McLaren y los Mercedes, lo han hecho caer hasta la séptima posición del campeonato de pilotos con 131 puntos.

Si bien en un principio se pensó que el mal momento de Checo se debía a la incertidumbre de si seguiría o no con Red Bull. La teoría se deshecho cuando continuó a la baja después de firmar una extensión por dos años más. Es por ello que para Marco Tolama, periodista especializado en automovilismo con más de 30 años de experiencia. Hay que tener seriamente en cuenta la posibilidad de que el nuevo contrato de Pérez pueda ser revocado a finales de 2024.

“Desde luego que sí es una posibilidad, y eso es algo que en este momento causa mucho interés en la máxima categoría. Es una situación realmente infortunada. En el automovilismo deportivo a ese nivel, lo que cuentan son los resultados y para el equipo lo más importante es el campeonato de constructores. Es en donde Checo ha aportado más. Pero hay algo que los pone a pensar, que los preocupa: la recuperación de Mercedes y de McLaren. Son un peligro. Si siguen en ese camino, no hay duda de que les arrebatarían el Campeonato a Red Bull”, dijo en entrevista con ESTO.

Si el problema de rendimiento de Sergio Pérez no era por la incertidumbre de su futuro, entonces ¿Qué es? El especialista ahonda en varios factores, desde el tema personal, el trabajo de “Checo” con sus ingenieros o simplemente el nivel actual del piloto mexicano. Todos ellos pueden influir en que su asiento en Red Bull se tambalee.

“El piloto no tiene absolutamente nada que hacer cuando falla algo en el monoplaza. El RB20, como es evidente en este momento, no está siendo lo dominante que fue el RB19. Luego está el otro lado, el de ‘Checo’. La realidad es que hay algo por ahí que seguramente lo ha estado afectando, se pensó que era la incertidumbre por la renovación de su contrato, algún tema personal de depresión, de inseguridad. Es sorpresivo porque no había nada en el panorama que nos hiciera pensar que pudiera entrar en un bache con un tema interno”, apuntó.

Para Tolama, un punto importante también es la perspectiva de la nacionalidad. Se suele decir que los mexicanos exageran ciertas situaciones, como que Red Bull beneficie al 100% a Max Verstappen o que no elijan las mejores estrategias para que “Checo” tenga oportunidad de ganar carreras.

Esto se vio reflejado en el Gran Premio de México 2023 cuando algunos “fanáticos” nacionales intentaron organizar acciones para mostrar su enojo contra Max Verstappen y Helmut Marko, asesor de Red Bull.

Time to re-group as a team, but also to have some rest with our families.

There's still a long championship ahead, so we're going to work together to get back where we belong.



Es hora de reagruparnos como equipo, pero también de descansar un poco con nuestras familias.

Queda un… pic.twitter.com/ZruWLppEkh — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 28, 2024

Algunas de las ideas era quemar jerseys de la escudería o realizar el grito homofóbico cuando el neerlandés pasara por la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez. Situaciones que no terminaron por concretarse.

Inclusive fanáticos de alrededor del mundo se decepcionaron cuando se anunció la renovación de Pérez, al argumentar que simplemente no tiene la capacidad de estar en la élite y menos de competir con Verstappen. Al menos en esta temporada.

“Entra nuestro sentimiento como mexicanos que apoyamos al piloto mexicano y también nuestro sentimiento como aficionados. Hay que tener calma. ’Checo’ terminará el 2024 pase lo que pase. Lo que sí, es que podría haber un problema para el 2025 por las cláusulas que podrían tener el contrato, pero se especula mucho. Que si la diferencia en puntos con Verstappen, que si el lugar en el campeonato. Los únicos que saben son ‘Checo’, sus abogados, el equipo y los abogados del equipo. De ahí en fuera, ninguno de nosotros sabe cómo está la situación”, agregó.

Finalmente, Marco Tolama señaló que este tipo de caídas en los mejores pilotos del mundo es algo normal. Rememoró lo que vivió Lewis Hamilton en 2021 cuando fue destronado por Max Verstappen como el rey del automovilismo y aceptó que pensó en retirarse.

“Si un siete veces campeón del mundo puede caer emocionalmente a ese grado ¿Qué podríamos pensar de un piloto que ha luchado, que siempre ha tratado de dar lo mejor? Que sí, ha tenido siempre sus problemillas, porque arrancó un poco frío los fines de semana, pero que ha dado un buen espectáculo con remontadas, y que ha tenido satisfecho al equipo. Cuando esto ya no está sucediendo, viene la búsqueda de que lo que tú no me das, lo voy a buscar por otro lado”, sentenció.

Diversos reportes indican que la incertidumbre de la continuidad de Sergio Pérez en la Fórmula Uno para los siguientes años, inclusive cimbró en los organizadores del Gran Premio de México. La sede tiene contrato hasta 2025, pero ante la situación de “Checo”, intentaría extender el vínculo con el gran circo lo antes posible, para así asegurar la inversión pese a que el piloto mexicano podría ya no estar en las siguientes ediciones.

“No le deseo ningún mal a ‘Checo’, pero mi deseo es regresar a Red Bull”. Esas fueron las palabras que Daniel Ricciardo dijo a ESTO previo a correr el Gran Premio de México 2023. Un deseo que, combinado con el mal presente del mexicano, podría encaminarse a cumplirse en los próximos años.

Pese a firmar una renovación de contrato con Red Bull por dos años más, el rendimiento de Sergio Pérez ha dejado qué desear. La tensión nunca se sintió tan fuerte, a tal punto que Chris Horner y Helmut Merko, jefe y asesor de la escudería, han hablado abiertamente sobre las posibilidades de que el mexicano sea sustituido. Inclusive han dado algunos nombres.

Sin embargo, para Marco Tolama, especialista en automovilismo con más de 30 años en medio de comunicación, Sergio Pérez aún tiene a su favor el pasado positivo y los éxitos que sumó con Red Bull, como ayudar a conquistar el campeonato de constructores por primera vez desde 2013.

“Con ‘Checo’ se sienten tan agradecidos por conquistar el campeonato de constructores y ayudar a que Verstappen conquistara el de pilotos. Ahora están mirando la posibilidad de que cuando menos empaten los cuatro campeonatos de equipo consecutivos que logró Sebastián Vettel”, dijo al Diario de los Deportistas.

Si bien Red Bull apareció en la parrilla de la Fórmula Uno en 2005, fue hasta 2010 cuando tocó la gloria con el ahora retirado piloto alemán. Con él como estandarte, también conquistaron los Mundiales de 2011, 2012 y 2013. Justo antes de que Lewis Hamilton y Mercedes iniciaran su dictadura que duraría hasta 2021. Cuando el mexicano cooperó en el título de conductores de Verstappen, y un año después en la obtención del trofeo de equipos.

Hoy en día, el lugar de Vettel permanece a Verstappen y Pérez como su escudero. El mismo que ocupó Mark Webber quien, si bien fue importante para la obtención de los constructores, siempre estuvo a la sombra del alemán.

A great qualifying session puts us in front row for tomorrow. We’ll fight with everything we’ve got to take the victory.



Una muy buena calificación que nos pone en la primera fila para mañana. Pelearemos con todo para la lograr la victoria.#SP11 pic.twitter.com/gHrUx1lc1r — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 27, 2024

Por lo tanto, para Tolama es normal que suenen nombres para sustituir a Pérez, en el momento en que este no aporta lo que, en teoría, es su papel en Red Bull. De hecho, el propio Checo llegó en su día para “solucionar” el segundo asiento que acompañara a Verstappen y que no funcionaron como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Alexander Albon. Todos se han candidateado abiertamente para regresar si es que el mexicano se va.

“¿Quién nos dice que si toman a Daniel Ricardo no va a dar un giro a lo que está haciendo en este momento, y pueda salir adelante sin problema y ayudarlos? El mismo Liam Lawson, que quizá no esté tan preparado para llegar al equipo grande. Pero en este momento si suben a Riccardo al equipo principal, pues montan a Lawson al RB y lo preparan para el futuro por si tampoco más adelante Daniel no les da lo que quieren”, explica Tolama.

Uno de los principales problemas en la actualidad de Sergio Pérez es su rendimiento en las etapas de clasificación. Al quedar rezagado en los últimos lugares de la parrilla, la probabilidad de remontar hasta conseguir un podio se reduce.

En la actual temporada, solamente en una ocasión de las últimas ocho carreras pudo avanzar hasta la qualy tres. Mientras que ya en carrera, pese a varias remontadas, lo máximo que ha alcanzado es el séptimo escalón en Austria, Hungría y Bélgica.

Ante el cuestionamiento de qué es lo que le puede suceder al mexicano en las etapas de clasificación, Marco Tolama afirma que “seguramente ni siquiera ‘Checo’ sabe”. Pero dio a conocer una teoría que se remonta cuando Pérez estaba en el karting.

“Lo conozco desde que tenía dos años, lo he visto crecer, y siempre ha sido más o menos así. Yo pienso que tiene que ver con lo que quería responder en principio de cuentas ante su papá, quien fue quien siempre lo empujó a que diera el máximo. Cuando el piloto, cuando un niño sabe que el día del globo y la paleta es el domingo, pues ese día es el que rinde mejor. Puede ser que es algo que viene cargando y por eso las grandes actuaciones del domingo. Sin embargo ya hubo fines de semana en que si las cosas caminaban bien, pues se vio bien, y tuvo un buen resultado”, agregó.

“Ahorita no hay pilotos mexicanos que sean el próximo Sergio Pérez”: Tolama

Con 34 años, es normal que Sergio Pérez comience a ver la recta final de su carrera en la Fórmula Uno.

Por lo que varios aficionados comienzan a especular sobre quién será quien pueda ocupar el lugar de “Checo” en los próximos años. Como el principal estandarte del automovilismo.

Para Marco Tolama, periodista especializado en automovilismo, la respuesta es que, no lo hay.

“En el panorama, en este momento, no lo hay. Hay pilotos jóvenes que difícilmente están ahora para llegar a ocupar un asiento en la máxima categoría, pero están trabajando bien. A mi me llaman poderosamente la atención los resultados de Noel León y Santiago Ramos en Fórmula 3. Pero están aprendiendo, son categorías de aprendizaje, de acopio de experiencia, de crecimiento, y tendrán que seguir”, explicó a ESTO.

Eso sí, el único que Tolama ve como para continuar con el legado de Sergio Pérez en la Fórmula Uno es Patricio O’Ward, quien desde hace cuatro años es figura en la IndyCar Series de Estados Unidos. Aunque no ha podido ganar el campeonato, y se ha quedado cerca de conquistar las míticas 500 Millas de Indianápolis.

“Solamente que tomaran al Pato y lo pusieran en el asiento de Red Bull, ahí no hay ningún problema. Daría un buen resultado, indudablemente. Pero también no sé si en este momento, la mente del Pato puede estar en la F1. Qué tanto le convenga ahora que está siendo una de las estrellas internacionales donde está trabajando. Porque tendrían que darle uno de los mejores asientos de la F1. De otra manera nada más iría a la máxima categoría a hacer los números y echar a perder su carrera”, sentenció.

