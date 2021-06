¡Spider-Man llega a la F1! Así fue el encuentro de Tom Holland y el Checo Pérez

A propósito del cumpleaños de Tom Holland, uno de los actores del momento gracias a su papel como Spider-Man, recordamos cuando estuvo en el GP de Mónaco, donde pudo charlar con Sergio "El Checo" Pérez.

Fue Red Bull Racing, quien dio a conocer el encuentro con un mensaje en sus redes sociales en el que se mostraban felices de haber contado con el actor en el pit lane.

Look who dropped into the pit lane ahead of Quali 👀🕷 Great to have @TomHolland1996 here at the @TAGHeuer #MonacoGP this weekend 🤟🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/BGBsvM4yir — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 22, 2021

En otra fotografía se aprecia al joven británico sosteniendo una plática con el piloto mexicano, con el que parece tiene una muy buena relación.

Tras el encuentro, el tapatío también lo felicitó en sus stories de Instagram, deseándole un feliz cumpleaños.

Cabe destacar que Holland es fiel aficionado de la Fórmula 1, por lo que para Red Bull no fue una sorpresa que la celebridad quisiera festejar este día especial en las pistas de carreras.