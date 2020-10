Stroll revela que dio positivo por Covid-19 tras el Gran Premio de Eifel

El piloto canadiense de Fórmula Uno Lance Stroll dio positivo por Covid-19 tras el Gran Premio de Eifel del 11 de octubre, pero que ahora está sano y listo ya para competir en Portugal el próximo fin de semana.

Stroll, de 21 años, se perdió la carrera disputada en el circuito alemán de Nuerburgring tras sentirse mal y fue sustituido con poco tiempo de aviso por el germano Nico Hulkenberg en la escudería Racing Point.

El equipo con sede en Silverstone, propiedad del padre de Stroll, Lawrence, que marcha tercero en el mundial de constructores, dijo entonces que se había sentido mal desde el Gran Premio de Rusia del 27 de septiembre, pero que había dado negativo.

Stroll es el segundo piloto de Fórmula Uno que contrae el coronavirus, junto a su compañero de equipo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que se perdió dos carreras en agosto.

"Solo quiero informar a todo el mundo de que di positivo recientemente por Covid-19 tras el fin de semana del GP de Eifel", dijo Stroll en sus redes sociales. "Me siento al 100% y ya he dado negativo desde entonces".

Stroll fijo que se levantó la mañana del sábado en Nuerburgring con problemas estomacales.

"Seguí el protocolo de la FIA y me autoaislé en mi caravana y no volví a entrar en el paddock", explicó. "No estaba bien para correr, así que volví a casa el domingo por la mañana. Como aún me sentía mal, me sometí a un test del Covid en la tarde del domingo".

"Al día siguiente, los resultados volvieron positivos, así que me quedé en casa autoaislado por los siguientes 10 días. Por suerte, mis síntomas fueron muy suaves", agregó.

Stroll dijo que volvió a hacerse las pruebas el lunes y sus resultados fueron negativos.

"Me siento en una gran forma y no puedo esperar para volver a estar con el equipo y correr en Portugal", indicó.