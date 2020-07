Suzuki Ignis 2021 un héroe urbano

En 2017, Suzuki sorprendió a nuestro mercado con la llegada de este pequeñito vehículo subcompacto, el cual combina las bondades de un SUV pero presentadas en un un envase pequeño.

Ahora, tres años después, el nano SUV, como lo cataloga la marca, fue sometido a una actualización que lo mantendrá fresco frente a sus rivales.

Los principales cambios se encuentran en el apartado estético y en la parte frontal, donde se aprecia un rediseño en la parrilla, cuyas líneas horizontales fueron reemplazadas para dar paso a figuras en forma de U, repitiendo este mismo patrón en los faros.

Tanto en la fascia delantera como en la trasera, también encontramos novedades, pues ahora encontramos un rediseño que ahora incluye unas placas que simulan aluminio satinado y que le otorgan un aspecto más aventurero al coche y que se complementa con los rieles de carga en el techo, los cuales admiten un peso máximo de 50 kilogramos.

Fascia trasera con skid plate que lo vuelve más agresivo / Tania Licón

En el interior destacan tanto la calidad de los materiales y ensambles como la pantalla flotante, táctil y a color, del sistema de infoentretenimiento de siete pulgadas, así como los insertos que simular aluminio cepillado y que tratan de hacer juego con los detalles exteriores.

Al ser un vehículo orientado a enfrentar el tránsito diario, y por ende de dimensiones compactas, el habitáculo es estrecho, pero eso no significa que no se viaje con comodidad, pues su diseño cuadrado de la carrocería, permite que la cabeza de los ocupantes no roce con el techo o se viaje encorvado.

El espacio de la cajuela también es reducido, pues ofrece 271 litros, mismos que pueden crecer hasta 500 al abatir la segunda fila de asientos. Bajo el cofre no hay sorpresas, pues encontramos el mismo motor atmosférico de cuatro cilindros y 1.2 litros, el cual genera 82 caballos de fuerza y 83 libras-pie de torque al eje delantero, acoplado a una transmisión automática CVT o manual de cinco velocidades, depende de tu elección.

Asientos tapizados en tela con ajuste manual / Tania Licón

De serie, el Ignis ofrece bolsas de aire para conductor y pasajero, cinturones de seguridad de tres puntos con bloque de carrete y frenos con ABS, más toda la protección que ofrece una robustaestructura a sus ocupantes en caso de un impacto.

En movimiento se siente un auto sólido y de inmediato te da mucha confianza, pues sus dimensiones reducidas te hacen sentir que tienes el control absoluto del auto y sobre todo te facilita mucho escabullirte en el tránsito con mucha más facilidad.

La postura de manejo es cómoda, la vista a través del parabrisas en la adecuada y su buena altura con respecto al piso evitará que pases un tope cruzando el vehículo para evitar rasparlo por debajo.

Volante con manos libres y pantalla a color 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto / Tania Licón

Quizá no te sorprendan en absoluto las cifras de potencia que genera el pequeño propulsor, sin embargo, tampoco es que su comportamiento sea perezoso, pues a su favor juega su bajo peso apenas 845 kilogramos.

Esto permite tener aceleraciones progresivas ágiles y principalmente consumos de combustible que, en nuestra prueba de manejo, superaron los 19 km/l.

FICHA TÉCNICA

Motor 4 cil. 1.2l

Potencia 82 hp

Torque 83 lb-pie

Transmisión CVT

Rieles en el techo pueden cargar hasta 50 kg / Tania Licón

Precio y versión

GLX CVT $279,900