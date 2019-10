Verstappen pierde la pole position por accidente de Bottas

El piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen, recibió una sanción en el Gran Premio de México que le hizo perder tres puestos en la parrilla y ceder, por tanto, la pole position, a pesar de haber cronometrado el mejor tiempo en la prueba de clasificación (1 minuto, 14 segundos y 758 milésimas).

Los comisarios de la carrera anunciaron este sábado que fue castigado por no haber frenado durante el accidente de Valtteri Bottas (Mercedes) cuando luchaban por el mejor tiempo.

Foto: Fórmula Uno

De esta manera, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, ocupará este domingo el primer lugar en la parrilla del Gran Premio de México, por delante de su compañero Sebastian Vettel.

Foto: @F1

También queda en el olvido que el holandés superó el récord de pista del Autódromo Hermanos Rodríguez por una milésima; la anterior marca (1:14.759) era del australiano Daniel Ricciardo que la impuso en la prueba clasificatoria del Gran Premio de 2018 cuando corría para Red Bull.

Si bien es candidato para llevarse el GP de México por tercer año consecutivo, ahora a Verstappen le espera un domingo complicado con los caballos rampantes de Ferrari y Mercedes con Lewis Hamilton al acecho.

Foto: Fórmula Uno

El accidente de Bottas

En los últimos instantes de la tercera parte de la lucha por la pole, Bottas tuvo un accidente: perdió el control del monoplaza en una curva y se estrelló con el muro de contención.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



It can all unravel in the blink of an eye 😱

A welcome sight to see Valtteri out of the car 👍



Bottas is OFF!

UPDATE: He's OK! 👌
@ValtteriBottas has been seen at the Medical Centre and has returned to the Paddock. Great news!

Esto lo aprovechó Max Verstappen para superar sorpresivamente a los dos competidores de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, lo que tuvo consecuencias y perdió la pole.

Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3 👀





Sergio Pérez, del equipo Racing Point, no se pudo colocar en la Q3 al quedar eliminado en la segunda calificación, por lo que largará desde la posición número 11.

Foto: @MercedesAMGF1

Las posibilidades de Hamilton para coronarse

A pesar de que Lewis Hamilton ha manifestado que el Gran Premio de México no es la mejor carrera para los autos de Mercedes, las flechas plateadas lucieron en el segundo segmento de la prueba clasificatoria.

Hamilton fue el mejor de la segunda sección eliminatoria con 1:15.721, escoltado por Bottas con 1:15.852.

REPORT: Lewis to start P3 in Mexico City - VB lines up P6 after shunt

Hamilton, que fue relegado por los Ferrari, tendrá este domingo la posibilidad de asegurar el campeonato mundial por sexta vez en su trayectoria.

Para coronarse, el británico tiene varios escenarios como terminar tercero y que Bottas no sume puntos.

Hamilton también aseguraría el título si gana el GP de México y su coequipero no va más allá del quinto lugar.

Two @F1 Champions. Ultimate respect. ❤️🤝

