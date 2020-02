[Video] Aparatoso accidente en E-Prix de CDMX manda al hospital a piloto

El piloto alemán Daniel Abt, de la escudería Audi Sport, sufrió un aparatoso accidente mientras realizaba la práctica 1 previo al E-Prix en el Autódromo Rodríguez de la Ciudad de México, por lo cual tuvo que se trasladado al hospital.

Tras el accidente, Daniel Abt fue trasladado a un hospital de la ciudad para que le realizaran exámenes, sin embargo, después de unas horas éste informó que se encontraba bien y que ya había sido dado de alta.

"Ese fue el choque más fuerte de mi carrera", señaló Daniel Abt.

El accidente de @Daniel_Abt ocurrido en los libres 1 del #MexicoCityEPrix

📹 @FIAFormulaE pic.twitter.com/4dIlY2ww0R — Stefania Bruera (@stefifm) February 15, 2020

Asimismo, informó que el accidente, que ocurrió en la novena curva del Autódromo Rodríguez, fue provocado porque el automóvil no desaceleró debido a un problema del software, lo que provocó que se impactara contra una barrera de neumáticos.

El piloto agradeció al equipo médico en la pista, al Hospital Acoxpa, donde fue atendido, y al Audi Doctor Vincenzo por el increíble trabajo que hicieron.

"Ustedes son mis héroes ¡Muchas gracias! Ahora en mi camino de regreso a la pista. Gracias por sus amables mensajes".