[Video] Fernando Alonso sufre accidente durante la etapa 10 del Dakar

Los españoles Fernando Alonso y Marc Coma sufrieron un accidente al iniciar la décima etapa del Dakar 2020 y se volcaron durante los primeros dos kilómetros.

De acuerdo con Motorsport, el vehículo dio varias vueltas Y tras el accidente los conductores tuvieron que esperar al camión de asistencia en la carrera para reparar los daños y poder continuar.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

Luego de varios minutos, lograron retirar la luna dañada, los faros y cambiar las ruedas pinchadas, no obstante, uno de los brazos de la suspensión quedó doblado.

Además, los españoles se tuvieron que colocar las gafas de motocross para continuar la etapa sin la protección del cristal.

News 📰: @alo_oficial and @marc_coma rolled their Hilux early into Stage 10 when crossing a sand dune. Crew are both 🆗. But the windscreen is cracked. #Dakar2020 #ToyotaGAZOORacing #PushingTheLimitsForBetter — Danny F. Chen (@DannyFChen) January 15, 2020

Finalmente los pilotos arribaron a la meta tras una 1 h 17 minutos y 33 segundos, recuperando incluso cuatro segundos en los últimos 50 km, sin embargo, el incidente los dejó fuera del top 10 de la general.