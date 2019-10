[Video] Max Verstappen muestra su talento como... ¡taquero!

La estrella de la escudería Red Bull Racing, Max Verstappen, sorprendió a todos al intentar hacerla de taquero en la kermés organizada en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, previo al Gran Premio de México.

El piloto se animó, agarró la tortilla y el cuchillo para partir la carne de pastor y preparar un taco al puro estilo mexicano como todo un profesional.

Y si eso fuera poco, después hizo una combinación de salsas para degustar el tradicional taco al pastor.

Learning from the expert at the taqueria 👌🌮 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/3YHK552vHU — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 24, 2019

Posteriormente, le tocó el turno a su compañero Alexander Albon, quien también se animó a prepararse un taco e incluso fue "supervisado" por el mismo Verstappen.

First up @alex_albon 🌮 Time to get shredding 💪 @redbullMEX #MexicoGP pic.twitter.com/4n1EWxrI72 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 24, 2019

Actualmente, Verstappen se encuentra en la cuarta posición de la clasificación de constructores con 212 puntos, mismas unidades que tiene Sebastian Vettel de Ferrari, y llega a México con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva en el Gran Premio mexicano.