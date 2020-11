[Video] Grosjean envía mensaje desde el hospital tras accidente en GP de Bahrein

Tras sufrir un fuerte accidente al inicio del Gran Premio de Baréin que acabó con su monoplaza en llamas, Romain Grosjean envió un mensaje desde el hospital.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por medio de la cuenta de Twitter de la escudería Haas de la Fórmula 1, el piloto francés aseguró que se encuentra, sin fracturas pero con quemaduras en ambas manos, además agradeció a todos sus seguidores por su preocupación y las muestras de cariño.

Asimismo, su escudería informó que Grosjean quedará en observación toda la noche para ser tratado por las quemaduras en el dorso de ambas manos.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

El accidente

En la tercera curva del trazado de Sakhir, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina salió, provocando un incendio, pero el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para acudir a una ambulancia.

Romain Grosjean

Nacimiento: 17/04/1986

Segundo nacimiento: 29/11/2020 pic.twitter.com/ikfNwplBHs — Ramón🐝 (@Ramon_0tero) November 29, 2020

El francés confirmó por radio que estaba bien, antes de subirse al coche médico para ser examinado, siguiendo el protocolo y fue trasladado en helicóptero a un hospital.

Antes, el director técnico de la escudería Haas, Günther Steiner, saludó la "rápida intervención de los equipos de emergencia".

Guenther thanks the medical and circuit staff for working quickly after Romain's accident today.#HaasF1 #BahrainGP pic.twitter.com/WKJj9KZ2Yz — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020 We want to again thank Dr. Ian Roberts, Alan van der Merwe, circuit marshals and medics for acting so bravely and swiftly today 🙏 pic.twitter.com/FPxSxjD3ry — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

La carrera quedó inmediatamente interrumpida y se reanudó a las 15h35 GMT con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) liderando la prueba, seguido por el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer