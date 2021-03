Volkswagen estrenará nombre acorde al futuro de los autos eléctricos

La empresa alemana Volkswagen anunció que cambiará el nombre de su marca en Estados Unidos a “Voltswagen of America” para dar inicio a una nueva era de autos eléctricos.

A través de un comunicado en el vecino país, la armadora anunció que este cambio se aplicará a partir del mes de mayo, donde el color del logotipo también será modificado, pasando de un azul fuerte a uno claro.

En redes sociales, la empresa publicó “Sabemos que 66 es una edad inusual para cambiar tu nombre, pero siempre hemos sido jóvenes de corazón. Presentamos Voltswagen. Similar a Volkswagen, pero con un enfoque renovado en la conducción eléctrica”, se lee.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Voltswagen (@VW) March 30, 2021

En este sentido, Scott Keogh, presidente y CEO de Voltswagen of America comentó a través de un comunicado lo siguiente “Puede ser que cambiemos nuestra K por una T, pero lo que no va a cambiar es el compromiso de esta marca de fabricar los mejores vehículos de su clase para las personas de todo el mundo", dijo.

Es importante mencionar que, esta decisión no afectará a los automóviles de combustible ni a las otras marcas afiliadas a la empresa como Audi, Porsche o Bentley.

La compañía pretende invertir para el año 2025 un total de 16 millones de euros, lo que representa unos 19 mil millones de dólares para la electrificación y digitalización de las unidades.

De igual forma, hizo el compromiso de comercializar a todo el mundo un millón de vehículos eléctricos, pues será un mercado que se irá adaptando a las necesidades del futuro.

