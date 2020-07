Canadá niega permiso a los Azulejos para jugar partidos de la MLB

El gobierno canadiense le negó el permiso a los Azulejos para jugar en Toronto los partidos de local durante la temporada de las Grandes Ligas de Beisbol, reducida por el coronavirus.

La medida obliga al club a buscar un lugar que le permita organizar 30 partidos como local sin espectadores.

Los Azulejos abren la temporada de 60 juegos contra los Rays de Tampa Bay en Florida y el 29 tenían previsto su primer encuentro en Toronto contra los campeones vigentes, los Nacionales de Washington.

Los Azulejos habían recibido permiso para organizar entrenamientos de pretemporada en su estadio techado, Rogers Center.

The sound is almost as sweet as the homer 😳#PLAKATA 💥 pic.twitter.com/UDNegBYrN8 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 18, 2020

Pero tener clubes de todo Estados Unidos que visiten sin cuarentenas de dos semanas por la pandemia era un riesgo demasiado grande para aprobar, dijo Marco Mendicino, ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá.

"Los juegos de temporada regular requerirían repetidos viajes a través de la frontera de los jugadores y el personal de los Azulejos, así como también de los equipos oponentes dentro y fuera de Canadá", dijo Mendicino en un comunicado.

"Basado en el mejor asesoramiento de salud pública disponible, hemos concluido que el viaje transfronterizo requerido para el juego de la temporada regular de MLB no protegería adecuadamente la salud y seguridad de los canadienses", señaló el funcionario.

Por tal motivo, "Canadá no emitirá una exención de interés nacional para la temporada regular de la MLB en este momento", agregó.

Mendicino mantuvo la esperanza de que los Azulejos pudieran organizar juegos de playoffs en Toronto a fines de septiembre y octubre si avanzan y si el virus está menos extendido en los Estados Unidos.

💪 @ajalford_ has speed AND pop! #BlueJays pic.twitter.com/C3JuEDtFcp — Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 18, 2020

La temporada de MLB se acortó a 60 juegos por equipo, debido a la pandemia,y que comenzará la próxima semana en estadios locales sin espectadores.

Canadá no ha abierto su frontera con los Estados Unidos y requiere una cuarentena de 14 días para cualquier persona que ingrese al país, lo que obligaba a los Azulejos a tener un permiso especial para recibir a sus rivales en casa.

Mark Shapiro, presidente de operaciones del club, destacó que Azulejos "respeta completamente la decisión del gobierno federal".

Los Azulejos habrían consultado sobre el posible uso de un estadio de beisbol de Ligas Menores en Buffalo, Nueva York, donde generalmente juegan prospectos del equipo de Toronto.

El club podría usar también sus instalaciones de entrenamiento de pretemporada en Dunedin, Florida, pero ese estado se erigió en los últimos días como epicentro de la expansión del virus en Estados Unidos.

Te recomendamos ⬇️