Baltimore Ravens lograron regresar al triunfo tras vencer a Los Ángeles Chargers

Luego del doloroso descalabro en Pittsburgh, los Baltimore Ravens recuperaron sensaciones con una sólida victoria en el cierre de la Semana 12. La escuadra de la división Norte de la Conferencia Americana impuso sus fortalezas en el SoFi Stadium, para imponerse 30-23 a Los Ángeles Chargers.

Más allá de la gran calidad de ambos protagonistas de la AFC, la mirada estaba puesta en las laterales en un nuevo capítulo del Harbaugh Bowl. Jim volvía a cruzarse con su hermano, John, luego de una nueva etapa en el futbol americano colegial. Fue la tercera ocasión que se presentó el duelo entre los hermanos entrenadores en jefe y las tres quedaron en poder del coach de Baltimore.

Y si bien los Chargers de Jim llegaban en mejor forma y lo aprovecharon con un parcial inicial de 10-0, poco a poco se quedaron atrás en el marcador. Al descanso, Baltimore se marchó con ventaja de un tanto (14-13), misma que aumentaron en el complemento con 13 puntos sin respuesta en el cuarto episodio.

El partido estaba resuelto por más intentos que tuvo Justin Herbert. El estelar pasador de Los Ángeles no pudo sacarle provecho al emparejamiento ante la peor defensiva secundaria de toda la NFL. Sobre el final añadió un touchdown que solamente hizo más decoroso el marcador.

El ataque de los Ravens es consciente de sus fortalezas. John Harbaugh tiene claro que sus opciones de éxito pasando por las piernas de Derrick Henry, pero sobre todo por lo que pueda generar Lamar Jackson. El Jugador Más Valioso de la NFL firmó otra actuación magistral.

Lamar no cometió errores, conectó 16 de sus 22 envíos para 177 yardas, con dos touchdowns por pase y añadió una anotación por la vía terrestre. Sencillamente, cuando está en su día, es imparable para sus oponentes.

Y al menos durante la segunda mitad, la defensiva visitante se comportó a la altura. Presionaron en todo momento a Herbert, que ya se había quedado sin espacio para establecer el juego por tierra.

El pasador de los Chargers acabó con 21 pases completos de 36 lanzados, para 218 yardas, aunque sin TD ni intercepciones. Las dos anotaciones de los locales llegaron por la vía terrestre, incluido un acarreo del propio Herbert hasta la zona prometida.

Con este resultado, Baltimore mejora su registro a ocho victorias y cuatro derrotas, en tanto que los Chargers bajan a 7-4.

