"Bibi" logra oro en campeonato Mundial de Gimnasia Síndrome de Down 2018

María Bárbara Wetzel, mejor conocida como Bibi, se alzó con la medalla de oro en la final de all around del Campeonato Mundial de Gimnasia Síndrome de Down 2018, que se realiza en Alemania.

La joven veracruzana superó a las británicas Evie Rodwell y Lilly Hardy y defenderá así el título mundial.

Bibi le demostró al mundo sus habilidades artísticas al ganar el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en 2015 en la categoría Junior el cual se lleva a cabo por la Organización Internacional de Atletas de Gimnasia con Síndrome de Down

María fue acreedora de tres medallas de oro superando a Rusia e Italia, fue nombrada como la mejor de su categoría.