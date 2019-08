Beatriz Briones, la mexicana con más preseas en los Juegos Panamericanos

Lima.- Subirse en cuatro ocasiones al podio llevó consigo una estrategia, si bien en todas enfocó hacia el oro, Beatriz Briones dijo que para nada le resultó sencillo, ya que en cada prueba del canotaje, los últimos cincuenta metros es como si hubiera remado en un largo canal de cemento

“Fue un plan para muchas carreras, con estrategias de semanas, en cómo iban a remar en cada una, cómo las iba a repartir, ya que no puedes dominar todas las carreras, porque si no te matan, si fue un trabajo planificado y duro.

En los últimos cien o cincuenta metros, “el agua se siente como si fuera cemento, esos últimos metros se reman con el corazón, ya que no tienes fuerza”, compartió con ESTO desde Lima.

Cuatro medallas: cuatro significados, cuatro dedicatorias. “Hubo unas que las goce mucho, otras que no se dio el resultado esperado, las sufrimos y las luchamos”.

Al final de cuentas, “agradezco los resultados, se la dedico a mi hermano, él me motivó mucho, mi familia, mi entrenador, a Nuevo León, a todo México, porque un atleta no llega solo, es un equipo de trabajo”.

Llegar en cuatro ocasiones al podio no fue nada sencillo, por lo que enalteció el transitar de cada una de ellas. “Hay muchas personas que han confiado en mí y otras no, es el trabajo de estos años, es un sueño que tenía, las personas que no creían en mí, es un todo, lo debo tomar como motor”.

TOKIO 2020

Su próxima meta es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Mundial Senior, a disputarse en Hungría, y ahí “entrar a la justa”. Aunque estará en la mira de todo el mundo debido a sus cuatro metales en JP.

“Trato de no pensar en el resultado, es una carga extra, busco enfocarme en cómo voy a remar y dirigir el equipo, planear, darlo todo, el resultado se va a dar”.

Al final, “te enfocas en eso, va a ser más presión, un deportista tiene presión, pero hay que buscar divertirse”.

SÍ HAN TENIDO APOYO

Finalmente, expresó su punto de vista sobre el apoyo de instituciones hacia su disciplina, tema que causó polémica. “Hasta ahora sí hemos tenido ese sostén y ha sido suficiente, se han preocupado, hasta donde pueden nos ayudan, hay cosas que no dependen de uno, pero en viajes, campamentos, fogueo y embarcaciones nuevas, sí nos han apoyado”, finalizó la mexicana.