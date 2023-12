Bulldogs de Balbuena, el último bastión del Americano en el oriente de la CDMX

En la puerta 2 de Ciudad Deportiva, frente al Velódromo Olímpico, hay seis campos. Cinco están dedicados al futbol soccer y sólo uno de ellos al futbol americano. Pero esto no siempre fue así, pues anteriormente había al menos tres campos para esta disciplina, y en esas instalaciones estaban los equipos Jets de Balbuena, Tigres de Bengala de la Policía, Águilas (también de Balbuena) y Bulldogs.

De estos, sólo sobreviven las Águilas de Balbuena, con categorías infantiles y flag femenil, mientras que los Bulldogs ofrecen su equipo desde baby, flag femenil, categorías infantiles y también juveniles, por lo que se mantienen como un bastión del futbol americano en la zona oriente de la Ciudad de México.

Los estragos de la pandemia

Los dos años de aislamiento por la pandemia de Covid-19, afectaron en gran manera a los niños. La UNICEF calcula que 168 millones de infantes a nivel mundial no pudieron ir a la escuela, y Human Rights Watch asegura que para muchos de ellos no fue una pausa, sino el final definitivo de su educación.

Entrenamiento del equipo de fútbol americano infantil y juvenil Bulldogs, el único equipo de este deporte en la alcaldía Iztacalco

En México hay cerca de 38 millones de niños, los cuales tuvieron que parar sus actividades no sólo escolares, sino recreativas y deportivas. Por esta razón, muchos equipos de futbol americano cerraron en toda la CDMX, pero la zona más afectada fue la oriente, pues no sólo los equipos que existían en la puerta 2 de la deportiva dejaron de existir, sino que otros de la misma zona como Tigrillos, que llevaba décadas formando niños y jóvenes, cerraron de la noche a la mañana.

Las opciones para jugar futbol americano han disminuido drásticamente, mientras que han proliferado los equipos de soccer. Uno de los principales factores podría ser que el equipamiento para jugar futbol americano tiene un costo más elevado que el del soccer.

Denisse Campero, Directora Administrativa del club y una de las coaches del equipo de flag femenil, señala que es importante que los papás vean el futbol americano como una inversión a largo plazo, “Realmente a veces gastamos más en otras cosas, por ejemplo en una consola de videojuegos, lo que hace que el niño, niña o joven esté pasivo todo el día frente al televisor. Nosotros lo vemos como una inversión, el niño realiza más de ocho horas de actividad física a la semana, además que es un tema formativo. Yo llevo 17 años jugando futbol americano y te puedo decir que para mí es una filosofía de vida”.

Contra la mal llamada “generación de cristal”

David López Barrientos, Head Coach del equipo, lleva dos años al frente de Bulldogs y tres como parte de ellos, sin embargo su experiencia es mucho mayor: 35 años al frente de los Vaqueros de Coapa, y dos en Gamos, siempre con una mentalidad ganadora.

Para el experimentado coach, una de las principales enseñanzas de este deporte es la disciplina: “Es algo muy importante para nosotros y la mentalidad es que tengan fuerza mental. En estos tiempos se dice que los chavos se vencen muy fácilmente. Dicen que es una generación de cristal y nosotros estamos trabajando con ellos para cambiar ese tipo de mentalidad, hacerlos que luchen, que no se venzan a la primera, y que si las cosas no salen sepan, que tienen que seguir intentándolo para lograr el objetivo, puedan hacer las cosas bien.

Entonces aquí se trabaja bastante la disciplina, pues es algo que los va a ayudar en la vida, que siempre nos pone muchos retos. Los jugadores de americano mayormente salen adelante siempre por la mentalidad de trabajo en equipo, la mentalidad de la fuerza, de aguantar el cansancio y seguir adelante. Esto les va a ayudar muchísimo en su vida futura”.

La única opción con excelentes instalaciones

Para Bulldogs es importante ofrecer una buena experiencia en todos los aspectos, señala López Barrientos que anteriormente esta zona de Balbuena tenía más equipos y mucho más participación en el futbol americano, la cual poco a poco ha ido disminuyendo tras la pandemia. “Entonces los Bulldogs ahorita somos la opción que tiene campo con pasto sintético en muy buenas condiciones, que tiene instalaciones, que cuenta con gradas y alumbrado, tenemos ya un gimnasio completo, totalmente equipado y contamos con todas las categorías, desde baby, todas las de femenil y también las de varonil. Contamos con todas las categorías que pudieran buscar para participar”.

Un club en ascenso

Bulldogs es un club relativamente joven, de apenas seis años, pero en los últimos dos ha crecido y cada vez es más conocido en la zona. El Head Coach comenta que la institución va formando arraigo y tradición, pues la gente comienza a voltear hacia el club y algunos que habían dejado de jugar regresaron ante los buenos resultados que han tenido en las últimas temporadas, además que se han unido niños y jóvenes que llegan de otros equipos desde la zona sur y norte de la ciudad.

El equipo busca tener cada vez más niños, niñas y jóvenes inscritos y categorías cada vez con más aforo

Este 16 de diciembre tendrán el evento de cierre de temporada, con un juego entre novatos y veteranos, y volverán a entrenar a partir del primer fin de semana de enero. Sobre esto, el entrenador en jefe señala que las temporadas van variando. La juvenil empieza a finales de febrero, principios de marzo y la infantil empieza por junio, por lo que hay muy buen tiempo para la preparación física de los jugadores, así como trabajar en su nutrición y psicología, pues el club cuenta con nutrióloga y psicóloga, preparador físico además de un staff de coacheo con amplia experiencia y que domina los fundamentos y el sistema de juego para ser un equipo ganador.

En sus palabras: Tendrán una muy buena preparación física y se van a desarrollar física y mentalmente, les va a ayudar muchísimo para su desarrollo personal”.

Cuestión de principios

Los jóvenes que entrenan y juegan futbol americano suelen ser muy exitosos en la vida, señala David López, y agrega que uno de los valores más importantes que enseñan, además de la disciplina, es el trabajo en equipo.

“El trabajo en equipo te da el compañerismo. Creo que el equipo en general tiene muy buen ambiente. Los chavos se llevan muy bien, no permitimos y no tenemos casos de bullying. Aquí los chicos tienen muy buen recibimiento, los nuevos, los novatos, son también valores que se trabajan más aquí: El trabajo en equipo, el trabajo fuerte y la disciplina, el respeto hacia sus compañeros y hacia los coaches”.

Para el club, es claro que este deporte ayuda a las niñas, niños y jóvenes a mantenerse activos, a ser saludables, y a mantenerse lejos de vicios y peligros. Ante esto, el entrenador comenta: “En estos tiempos es un poquito más complicado, porque todo está más a la mano, todo está más fácil. Tratamos en la medida de lo posible, de hacer que los chavos se mantengan en una línea fuera de las drogas, incluso advertimos a los padres cuando vemos algún comportamiento en alguno de ellos, pero es claro que si te rodeas de gente saludable, gente que hace ejercicio, pues te vas a meter en ese ambiente y no vas a querer tomar otra cuestión. Si estás en la calle, si estás de ocioso, pues obviamente, eso es la madre de los vicios. Mantenerte activo siempre te va a ayudar”.

Bulldogs fue fundado en 2017, entrena de martes a jueves en la puerta 2 de la Ciudad Deportiva, y los juegos son los viernes, para que los y las jugadoras puedan disfrutar sus fines de semana. Entrenan en el campo Pepe Espinoza, una concesión de la delegación Venustiano Carranza, en la que el club ha invertido recursos para mejorar el alumbrado, el gimnasio y toda la experiencia del equipo.