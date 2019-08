Cae oro en judo y plaza a Tokio 2020

La mexiquense Claudia Pérez Villalba conquistó la primera medalla de oro para México, además de plaza a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

Tras cerrar invicta en el round robin de la categoría TT7, que se disputó en el Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), la seleccionada que enfrentó su primera justa parapanamericana, derrotó en su camino al oro a la argentina Giselle Muñoz, rankeada en el primer lugar de América, por 3-1, y en su segundo encuentro a la canadiense Stephanie Chan por 3-2.

En su tercer duelo doblegó a la brasileña Millena Santos 3-2, triunfo con el que aseguró la presea dorada. Más tarde cumplió con el cuarto partido de trámite, también con victoria con marcador de 3-0, ante Aline Ferreira de Brasil, con lo que cerró invicta su participación.

“Son mis primeros Juegos y ganar el oro me da una emoción que no puedo explicar, estoy muy feliz, además me informaron que logré la primera plaza a Tokio 2020, aquí en Lima, así que es doble felicidad, no lo imaginé”, compartió Claudia.

La mexiquense, quien sufre de artritis reumatoide, inició hace cuatro años en el tenis de mesa, previamente entrenó basquetbol y danza en silla de ruedas.

ORO EN JUDO

El judoka Brayan Valencia logró oro en el arranque de su disciplina en Lima 2019.

Valencia Preciado se impuso en dos de sus tres encuentros de la ronda de grupos de la división de los -90 kilogramos, para adjudicarse el primer metal de la disciplina y el segundo dorado para México, en la competencia que se desarrolló en el Polideportivo 2 de la VIDENA.

La medalla de plata fue para el brasileño Arthur Cavalcante y el bronce para el norteamericano Richard Ties.

En su primer duelo, Brayan, de la categoría B3, se impuso por ippon al estadunidense Ties, categoría B2; posteriormente, cayó por waza-ari frente al brasileño Cavalcante, de la B1.

Finalmente, el mexicano aseguró el metal áureo al derrotar por ippon al venezolano Héctor Espinoza.

“Me siento sumamente feliz ya que es el trabajo de cuatro años de mi familia, de mi entrenador y mío, y hoy poder venir y cumplir uno de mis sueños es una gran satisfacción sin duda alguna”, comentó el originario de Colima en sus primeros Juegos Parapanamericanos.

El joven de 22 años de edad aseguró que cada uno de sus tres combates de la jornada tuvieron un alto grado de dificultad.

“El primero fue contra Estados Unidos, nunca había competido con él, mi entrenador me guió y funcionó; al brasileño ya me lo había encontrado en el Campeonato Parapanamericano el año pasado y, por último, el venezolano, un tipo duro con mucha experiencia, pero al final se obtuvo el

Por su parte, Bryan Aburto, quien pasó bye la primera ronda, perdió por ippon y waza-ari ante el venezolano Marcos Blanco, en los cuartos de final en la categoría de los -60 kilogramos.

PLATA EN TENIS DE MESA

Por su parte, la jalisciense Martha Verdín se adjudicó la insignia de plata, tras caer por 1-3 contra Joyce De Oliveira de Brasil, en la final de la categoría TT4.

En su camino al podio, Martha venció a la peruana Shirley Aguilar por 3-0, a la colombiana Manuela Guapi por 3-2, a la estadounidense Terese Terranova por 3-0 y en semifinal a la venezolana Yoleidy Fernández, por mismo marcador.