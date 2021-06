Canadá y Dinamarca se llevan Mundial de Triatlón en Huatulco

Este domingo el canadiense Tyler Mislawchuk y Alberte Kjer Pedersen de Dinamarca se llevaron la Copa Mundial de Triatlón Huatulco. El evento realizado en la bahía de Oaxaca fue la última parada antes de los Juego Olímpicos de Tokio 2021, por lo que el nivel de competencia fue máximo.

Mislawchuk llegó a México como favorito para subir al podio y cumplió con las expectativas al conquistar su segundo oro consecutivo en la Copa Mundial de Triatlón Huatulco, informó Territorio Score. Los brasileños Manoel Messias y Miguel Hidalgo completaron el podio de la competición.

“Estoy en la luna”, dijo Mislawchuk. “Matt Sharpe y yo queríamos controlar la carrera y hacer una carrera rápida. He entrenado tan duro durante los últimos 18 meses que vaciamos el entrenamiento de nuestras almas en Hawai, no he estado en casa en 14 meses, viviendo con una maleta. Yo dedico mi vida a esto y todo entra en esto”, expresó el triatleta al cruzar la meta.

El mexicano David Nuñez fue el mejor competidor latinoamericano ocupando la cuarta posición mientras que el español David Castro finalizó en quinto.

Mislawchuk cubrió el recorrido –de 750 metros a nado, veinte kilómetros en bicicleta y cinco más de carrera a pie– en un tiempo ganador de 53 minutos y nueve segundos, con doce y trece segundos de ventaja, respectivamente, sobre Messias e Hidalgo.

David Núñez finalizó a 26 segundos de ellos y fue el primer mexicano en cruzar la meta, al entrar cuarto, justo por delante del español David Castro.

En la rama femenil de la competencia, Alberte Kjer Pedersen de Dinamarca, se quedó con el primer lugar dentro de la competencia que se realizó con la participación de 44 mujeres de diferentes países.

El segundo lugar fue para Kirsten Kasper, de Estados Unidos, que marcó un tiempo de 1:00.36 en un duelo cerrado en la llegada con Lisa Perterer, de Austria, que entró dos centésimas más tarde que la del país del norte.

En este caso el equipo mexicano definió a sus dos representantes: Claudia Rivas, quien quedó en el sitio 11 con un tiempo de 1:01.22 y Cecilia Pérez, que por una lesión no pudo completar la carrera, pero que en el nado y la bicicleta estuvo dentro del pelotón principal.

La competencia fue rápida ya que el último lugar marcó una hora con ocho minutos luego de iniciar con el grupo compacto cuando salió de los mil 500 metros del mar para irse a la transición y subirse a la bicicleta con un recorrido de 40 kilómetros, y que fue donde se empezó a estirar el pelotón.

