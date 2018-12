Carlos Padilla condenó lo ocurrido en alberca olímpica de Guadalajara

El presidente del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla Becerra sostuvo la primera reunión de trabajo con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes Ana Gabriela Guevara, en donde se trataron temas relacionados con el alto rendimiento y los apoyos que tendrá México por parte del Comité Olímpico Internacional.

Padilla Becerra, no dejó pasar por alto lo ocurrido en el Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto que se celebró en Guadalajara, Jalisco y que puso en riesgo la salud de 2,600 competidores por altos índices de químicos en el agua del Complejo Acuático Panamericano, situación que ya habían advertido los clavadistas Iván García y Paola Espinosa 15 días antes. El dirigente del deporte olímpico mexicano secundó la crítica del empresario Nelson Vargas sobre el suceso sui géneris del evento masivo que reporta una derrama económica tan solo de competidores de 26 millones de pesos, sin contar los gastos de entrenadores y acompañantes.

“Es algo no solo lamentable, sino condenable que no debe de volver a suceder el descuido de los organizadores, porque tengo entendido que no se hicieron las pruebas de análisis químicos correspondientes”, dijo el dirigente olímpico, a su regresó de Tokio, en donde se realizó una Sesión del COI.

Carlos Padilla espera los peritajes porque “hubo ya denuncias penales, para ver que fue este envenenamiento”, añadió Padilla Becerra, ya que el agua no tenía la calidad adecuada y si hay un descuido de los organizadores o la propia federación, se tendrá que actuar en consecuencia. E

En el primer día de trabajo de Ana Gabriela al frente de CONADE, con integrantes de su equipo que la acompañará en esta aventura, Padilla Becerra comentó que sostuvieron una reunión propositiva, en cuanto a la forma que van a trabajar de aquí en adelante y también hablaron del presupuesto que se ajustará de acuerdo al techo financiero que se le otorgó.+

“Hablé con el presidente Thomas Bach, me dijo que iba a hacer unos ajustes en Solidaridad Olímpica, estos ya se dieron, y esperamos retomar el tema de qué manera nos puede ayudar para subsanar las carencias que se tengan en México”, concluyó el licenciado Padilla de cara a los Juegos Panamericanos 2019, con tres objetivos principales: la preparación de los atletas, captación de recursos y los cursos de actuación para los equipos multidisciplinarios.

En relación a la situación de la marchista Lupita González no quiso dar una opinión al respecto, pero sí dio a conocer que se esperan los resultados de la muestra, ellos “como debe de ser al margen, pero con todo el apoyo moral hacia ella”.

