Carmen “Popis” Muñiz, símbolo del ciclismo

Campeona de la vida y del deporte. Ni el cáncer ha podido vencer a Carmen Muñiz, mejor conocida como la “Popis”.

Trotamundos de la bicicleta desde los 12 años, cuando su papá Fermín le compró una.

Joven de corazón y pensamientos, la “Popis” tiene en su haber miles de hazañas.

La gente sabe que es una leyenda y que sus primeros pasos los hizo en el Velódromo Agustín Melgar, el cual fue inaugurado para los Juegos Olímpicos de México 68.

“Aquí me subí por primera vez a la bicicleta y a mis 80 años sigo pensando en que apenas fue ayer cuando di mis primeras pedaleadas. Fui testigo de cuando pusieron la primera piedra para su construcción, así que guarda muchas aventuras que hice y marcas que logré dentro de sus entrañas”.

El entrenador Luigi Casola fue quien la indujo a entrenar.

“Me dijo, ‘súbete, hala, a los pedales’ y que me avienta a rodar. Desde ese momento supe que esta era mi disciplina. Con ello recorrí mucho mundo. Conocí bastantes personajes que ya han fallecido”.

Carmen Alicia es la única mujer mexicana con Carnet internacional avalado por la UCI (Unión Internacional de Ciclismo)

“Aquí he rodado miles de kilómetros. Siempre ha sido mi vicio con mi fiel compañera. Gracias a ello, mi casa es un museo de recuerdos, cartas, obsequios, gafetes nacionales e internacionales. Pero no añoro nada porque cualquier tiempo es bueno. El pasado ya pasó y el futuro no lo conozco. Solo vivo el presente hasta donde Dios quiera.

“Todo lo hecho ha sido bueno. Con cariño, nostalgia, esfuerzo, siempre firme para seguir arriba de una bici. Soy la ciclista con credencial más vieja del mundo. No hay otra mujer que ruede como yo. Son más jóvenes, pero soy la única veterana y mundialmente conocida”.

Placas y fotografías de ella hay en sitios emblemáticos.

“En Aguascalientes hay una estrella con mi nombre en el Paseo de las Luminarias. Eso es algo que nunca esperaba y que ahora me llena de orgullo. Con todo eso puedo decir que estoy satisfecha. Que me faltan más kilómetros, pero contenta de dejar mi nombre escrito en distintos lugares”.







ÚLTIMO ESFUERZO

A sus 80 años ya no le alcanzó la fuerza para lograr la marca de los 100 de la que también tiene el crono.

Lo intentó nuevamente pero no pudo. Aunque las próximas ciclistas veteranas tienen una nueva marca por vencer, la 80 por 80 como se le quedó a esta competencia. Ya que fueron los 80 años de Carmen y 80 los kilómetros que hizo en el Velódromo Bicentenario de Aguascalientes 2017.

“El diablo me tiró. Fue él. Me preparé durante un año, en distintos escenarios para lograr otra marca. Pero no lo logré porque el Diablo me tiró. No encuentro otra explicación. Y más que desde niña hago ciclismo. Fue el diablo”.

Sus principales marcas son: la primera de 24 horas el 18 y 19 de junio de 1997, tras un recorrido de mil 507 vueltas y un total de 502 mil 238 km. La segunda el 24 y 25 de mayo de 1998, superando su propia marca a 25 horas. La tercera, el 31 de diciembre de 1999 que concluyó el 1 de enero de 2000, a la edad de 62 años, cuando pedaleó durante 26 horas, recorriendo 572.5 kilómetros.





ENSEÑANZA DE VIDA

Para la ciclista el mejor remedio para vencer el cáncer de seno y matriz, es no dejar de pedalear a su inseparable amiga. Siempre retando al Padre tiempo para que le siga dando voluntad y ánimos de seguir haciendo lo que es su pasión, pedalear. Ahora lo hace en su casa, pero no se separa de la bicicleta.

También sufrió la pérdida de un hijo. Así como la enfermedad de otro de nombre Guillermo y quien afortunadamente la hizo abuela y ahora hasta bisabuela.

“Además de que las nuevas generaciones me reconocen siempre. Donde quiera que me pare gritan; ‘ahí viene la Popis’. Y eso es algo que siempre me llega al corazón. Que sepan de mí, de mis logros y que me tomen como un ejemplo. Ellas no dicen había una buena ciclista; dicen hay una buena ciclista que sigue vigente”.