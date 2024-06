Celtics aplastaron a los Mavericks y conquistan las NBA Finals

El título de la NBA vuelve a su lugar favorito, tuvieron que pasar 16 años para que los Celtics volvieran a proclamarse campeones y lo hicieron con total autoridad, en unas Finals que dominaron de principio a fin y liquidaron ante su fanaticada en el TD Garden para sellar la eliminatoria por 4-1.

El Juego 5 se resolvió con suma facilidad (106-88), donde la escuadra de casa sacó 21 puntos de diferencia en la primera mitad, los suficientes para controlar el complemento donde ni siquiera tuvieron que emplearse a fondo.

¿Cuántos títulos de NBA tienen los Boston Celtics?

De esta forma Boston conquistó el título número 18 de su historia, para volver a ser la franquicia más exitosa de la NBA. Se separaron uno de Los Ángeles Lakers (17), su eterno rival.

Los pupilos de Joe Mazzulla sabían que no podían darle más vida a los Mavericks, equipo que venía de quitarse la barrida y soñaban con ser la primera quinteta en remontar un déficit de 0-3 en las Finales. Pues nada de eso.

Al igual que ocurrió en los dos primeros juegos de la serie, el TD Garden tiene una magia especial. Las cerca de 20 mil personas que se dieron cita hicieron su propio partido, alentando a sus jugadores, pero sobre todo al incomodarle cada jugada a los visitantes.

Los Dallas Mavericks jamás pudieron competir a los Boston Celtics en las NBA Finals

El escenario era complejo para Dallas tanto dentro como fuera de la duela. Los Celtics ajustaron piezas y anotaron 67 puntos en los dos primeros episodios, con un brillante juego en conjunto. Si bien Jayson Tatum y Jaylen Brown fueron sus jugadores más destacados, también brillaron Jrue Holliday y Derrick White.

Kristaps Porzingis volvió después de dos juegos ausente por lesión y de igual forma contribuyó con ofensiva inmediata.

Los Mavericks se habían quedado sin respuestas. Luka Doncic y Kyrie Irving fueron contenidos por la defensiva de casa, y ningún otro jugador terminó por asumir la responsabilidad. La daga llegó en la última jugada del segundo cuarto, cuando con dos segundos en el reloj el suplente de Boston, Payton Pritchard, anotó un triple agónico desde la mitad de cancha. Todo les salía a los representantes de la Conferencia Este.

Dallas no tiró la toalla durante los dos episodios finales, pero es una realidad que no les alcanzó para hacer una serie más igualada. A diferencia de los Celtics, ellos sí tuvieron que batallar a lo largo de su camino en playoffs en el ‘Salvaje Oeste’.

En base a su defensiva, los muchachos de Jason Kidd apenas permitieron 19 tantos en el tercer cuarto, pero ellos sólo anotaron 21. Era cuestión de tiempo para que Boston festejara su nuevo título en la NBA, uno que tiene un significado especial al ser el primero de la estelar dupla de Jayson Tatum y Jaylen Brown.





